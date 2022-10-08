Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? 2022

Asgari ücrete zam yapılacağının duyurulmasının ardından asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? Asgari ücrete enflasyon oranında mı zam yapılacak?

Bakan Nebati, 2002 yılından bugüne kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi. Bu yıl da enflasyon hedefimiz bu kadar değildi. Memur maaşları zaten 6 ayda bir güncelleniyor. Asgari ücretteki artış gelecek yılın enflasyon hedeflerine göre belirleniyor.

Bu yıl enflasyon, hedeflerimizin üzerinde çıktığı için Temmuz ayında tekrar güncellemeye gittik. Şimdiye kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi ve bu yıl da aynı şekilde bir artış olacak. Asgari ücretteki artış enflasyonun üzerinde olacak" dedi.