Asgari ücrete ek zam! Bu kez TÜSİAD Başkanı Orhan Turan istedi!

2022 asgari ücret zammı ilk 3-4 ayda enflasyon ve zamlar karşısında adeta yok olup gitti. İşçi kesimi ve sendikalar asgari ücrete Haziran'da ek zam yapılmasını isterken, iktidardan son dakika açıklamalarıyla ek zam beklentileri tam bitmişti ki TÜSİAD devreye girdi. TÜSİAD Başkanı Orhan Turgut, asgari ücrete ek zam tartışmasını yeniden başlattı.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, asgari ücrete ek zamlarla ilgili, "Çalışanları enflasyona ezdirmeden bu süreci birlikte geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yüzde 60'ın üzerinde enflasyonun olduğu bir yerde yapılması gereken yapılmalı." ifadesini kullandı.

Bloomberg HT programına katılan TÜSİAD Başkanı Turan, son dönemde tartışmaya açılan asgari ücret artışı konusunu değerlendirdi. Turan, şöyle konuştu: "Gençlerin hayallerini hayata geçirecekleri ortam oluşturmalıyız. Türkiye yetenek havuzunu kaybetmemeli."

Bazı şirketler ücretlere düzenleme yaptı

"Bazı şirketler geçen sene Ağustos Eylül aylarında destek anlamında bazı düzenlemeler yaptı. İş barışı açısından da bunu düşünmemiz, çalışanları enflasyona ezdirmeden bu süreci birlikte geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum."

Bu konuyu hükümetle konuşacağız

"Yüzde 60'ın üzerinde enflasyonun olduğu bir yerde yapılması gereken yapılmalı. Bu konu hakkında hükümetle görüşmeyi düşünüyoruz."

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücrete ek zamla ilgili kafa karıştıran açıklamalar gelmişti. Bilgin önce, "Asgari ücret Aralık ayında belirleniyor. Ek zamla ilgili bir çalışmamış ve planımız yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da asgari ücrete ek zamla ilgili Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'e tam destek vererek, "Çalışma Bakanımız ne dediyse o. Asgari ücret zammının takvimi belli" diye konuşmuştu.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin son açıklamasıyla ise kafaları karıştırdı. MHP il başkanlarıyla buluşmasında "Enflasyon yüzde 36 iken asgari ücreti yüzde 50 arttırdık" diyen Bilgin, "Dolayısıyla bugün enflasyon daha hızlı arttığı için bir miktar aşınma olmuş olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

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