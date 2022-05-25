Asgari ücret zammının rakamları belli oldu! 'Enflasyon farkı' ile hesaplandı...

Geçtiğimiz yıllarda her Aralık ayı döneminde toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, bu yıl için geçerli olacak asgari ücret tutarını belirlemesinin ardından, emekli ve memur Temmuz zammı sonrasında tekrar bir araya gelmesi gündem oldu.

EKONOMİ 25.05.2022, 13:52
Asgari ücret zammının rakamları belli oldu! 'Enflasyon farkı' ile hesaplandı...

Artan enflasyon rakamlarından dolayı vatandaşların asgari ücrete ikinci zam beklentisi artarken, hükümetin konuya ilişkin açıklamaları da devam etti. Peki asgari ücrete zam yapılır mı, son durumu nedir? İşte memur zammına göre asgari ücret zammı hesaplama...

Asgari ücrete yeni zam beklentisi gündem olurken vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarına odaklandı.Bakan Bilgin son açıklamasında asgari ücret zammının şimdiden konuşulmasını anlamlı bulmadığını vurgulayarak, olağanüstü koşullar meydana geldiğinde gerekeni yapacaklarını bildirdi.

'VATANDAŞLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ'

Bakan Bilgin bu konunun sürekli gündeme gelmesinin asgari ücret artışı-enflasyon artışı sarmalını tetikleyebileceğini belirtirken, hükümet 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' temel politikasıyla çalışmalara devam ettiği için asgari ücretli çalışanın beklentisi arttı.

Buna ek olarak her yıl Aralık ayında belirlenen bir sonraki yılın asgari ücret rakamları için, yeni bir yasal düzenleme yapılmadığı takdirde ara zam yapılması mümkün değil. Öte yandan memur ve emekli zammından dolayı, olası asgari ücret Temmuz zammı için 'Enflasyon farkı' gündeme geldi.

ÖMER ÇELİK'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geçtiğimiz günlerde MYK Toplantısı sonrası gazetecilerden gelen 'Asgari ücrete ara zam yapılacak mı' soruna şu cevabı verdi:

AK Parti açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın ezilmemesi için stratejiler üretiyoruz.

Onların zamanlaması içeriklendirilmesi henüz Çalışma Bakanlığı açısından nasıl içeriklendirecekler, onlar için erken. Onlar olgunlaştığı zaman bizdeki bilgileri paylaşırız.

4 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 31,71 OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyon rakamlarına göre 4 aylık enflasyon oranı yüzde 31,71 oldu. Bu rakama göre emeklilerin temmuz ayında alacağı zammı için şimdiden yüzde 31,71 zam oranı kesinleşti.

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ NE OLDU?
TCMB tarafından geçtiğimiz günlerde paylaşılan Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Mayıs enflasyon beklentisi yüzde 3,97 olurken, Haziran ayı enflasyon beklentisi ise yüzde 2,97 oldu. Bu duruma göre 6 aylık TÜFE endeksi beklentisi 968,65'e yükseldi. Bu beklentiler gerçekleşirse eğer, temmuz ayında alınacak 6 aylık enflasyon zammı yüzde 41 gerçekleşecek.

EĞER ASGARİ ÜCRETE YENİ ZAM GELİRSE NE KADAR OLUR?
Eğer asgari ücrete bir yılda ikinci zam gelmesi için yeni bir düzenleme yapılırsa, 'enflasyon farkına' göre yeni zam şu şekilde hesaplanabilir:

Asgari ücret şu an  4.253,40 TL olarak uygulanıyor. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre zam yapılırsa eğer, temmuz ayında asgari ücret 5.997,30 TL olacak.

Ancak Temmuz zammı gerçekleşirse; Aralık ayındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında artık 2022 yılının ikinci yarısındaki enflasyon dikkate alınacak.

SÜPERHABER

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