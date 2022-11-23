Asgari ücret zammında üst sınır neredeyse netleşti!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu henüz toplanmadı ancak milyonlar nefesini tutmuş, yeni yılda yeni maaşını merak ediyor. Asgari ücret 2023 zammı için kulislerde 4 farklı senaryo konuşuluyor. Bir yandan çalışanlar diğer yandan işverenler hesaplamalarına devam ederken, yeni asgari ücretin yüzde 55 zamla rakamın 8.500 lira olacağı konuşuluyor. Bu rakam ise asgari ücret 2023 için üst limit olarak görülüyor!

EKONOMİ 23.11.2022, 12:37
Asgari ücret zammında üst sınır neredeyse netleşti!

Asgari ücretli çalışanlar Ocak 2023 zammı için Aralık ayını bekliyor. 7-8-9 Aralık’ta tarihlerinden birinde ilk toplantısını gerçekleştirmesi beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni rakamı belirleyecek. Kulislerde ise asgari ücret 2023 için birçok oran ve tahmin kulislerde konuşuluyor. Anlaşma ve matematiğe bağlı olarak alınacak karar sonrası yeni asgari ücretin 7.500 ila 10 bin TL arasında olacağı konuşuluyor. Ancak bir rakam tüm hesaplamaların önüne geçiyor…

ASGARİ ÜCRETTE 4 FARKLI SENARYO
Asgari ücrette 4 farklı senaryo üzerinde durulduğu ortaya çıktı. Ocak 2023 itibariyle asgari ücrete yüzde 24 ila yüzde 55 arasında zam yapılması gündemde. Asgari ücrete yüzde 24 artış gelmesi halinde yeni rakam 6.800 TL olacak. Yüzde 40’lık artış bunu 7.700 liraya yükseltecek. Yüzde 47’de ise bu rakam 8.085 TL’ye çıkacak. Eğer uygulanacak zam oranı yüzde 55 olursa asgari ücret yeni yılda 8.500 TL’ye yükselecek.

Ancak bu bile bekâr bir çalışanın asgari geçim maliyetini karşılamıyor. Peki tahmin edilen rakamlar çalışanların geçimine nasıl katkı yapacak? TÜRK-İŞ tarafından yapılan araştırmada çok çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

BEKAR ÇALIŞANIN ASGARİ YAŞAM MALİYETİ ZAMLI ORANLARIN ÜZERİNDE
TÜRK-İŞ tarafından açıklanan verilere göre bekar bir çalışanın aylık asgari yaşam maliyeti 9.705 TL oldu. Bunun yalnızca 2.242 lirası gıda harcamalarına gidiyor. Show Ana Haber’de yer alan habere göre, geriye kalan 7.763 TL ise konut, giyim, ulaşım ve sağlık harcamalarından oluşuyor.

8.500 TL ÜST SINIR!
Bir yandan çalışanlar, diğer yandaysa işverenler var. Asgari ücret yüzde 55 artışla net olarak 8.500 TL’ye yükselirse işverene maliyeti 11.750 TL’yi bulacak. İşverenlerden gelen açıklamalara bakıldığında ise bu rakamın asgari ücret için üst limit gibi göründüğü ifade ediliyor.

mynet

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