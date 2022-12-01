Asgari ücret zammında ilk toplantı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'u ağırlayacak. Taraflar, asgari ücret pazarlığında takvimi belirleyecek.

EKONOMİ 01.12.2022, 15:36 01.12.2022, 15:40
Asgari ücret zammında ilk toplantı

Milyonlarca vatandaşın gözü yapılacak asgari ücret zammında...

Zam için geri sayıma geçildi.

Dün akşam Külliye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi kabulünün ardından Bakan Bilgin, bugün TÜRK-İŞ ve TİSK başkanları ile buluşacak.

Toplantı saat 14.00'te başlayacak.

Tespit komisyonu toplanıyor
Bugünkü toplantıda, asgari ücret zammı için asgari ücret tespit komisyonu toplantıları için takvim belirlenecek.

Çalışmalar neticesinde önümüzdeki haftalarda sıkı bir maratonun ardından yeni asgari ücret, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

Bakan Bilgin konu hakkında yaptığı açıklamada, "Biz davet ettik. Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir görüşme yapacağım. Görüşmede, asgari ücret konusunda yapılacak toplantıyı organize edeceğiz. Birlikte takvime karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Sendikaların beklentileri
Öte yandan komisyonda, çalışanları Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş; işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

Bu kapsamda işçi ve işverenin beklentileri de ortaya çıkmaya başlamıştı.

Sendikalar 10-13 bin lira talebiyle masaya oturmayı planlıyor. İş dünyası ise 8-8 bin 500 TL’ye sıcak bakıyor.

Türk-İş bekar bir çalışanın yaşama maliyetine vurgu yaparken, 9 bin 700 TL tutarında bir ücretin üzerinde duruyor.

Tespit komisyonunda bulunmayan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ise en az 13 bin lira talep ediyor.

Güncel rakam 5 bin 500 lira
Son olarak 2022 yılının başında 4 bin 253 liraya çıkarılan asgari ücrete, enflasyon nedeniyle temmuzda bir ara zam yapılmıştı.

Temmuzda alınan kararla asgari ücret 5 bin 500 lira olarak açıklanmıştı.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 01 Aralık 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 34
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Keçiörengücü 14 25
5. Boluspor 14 25
6. Samsunspor 14 24
7. Manisa FK 14 23
8. Bodrumspor 14 22
9. Bandırmaspor 14 21
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 14 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 14 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10