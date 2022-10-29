Asgari ücret zammı için oran ve rakam paylaşıldı! 3 Kasım’da daha da netleşecek…

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanarak milyonlarca kişinin maaşını belirleyecek kararı verecek. Yeni asgari ücret için ‘enflasyon’ kıstas olarak belirlenirken masadaki oran ve rakamın ne olacağı ise yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Peki Asgari ücret 2023 ne kadar olacak? İşte Ankara kulislerinde konuşulan son rakam ve asgari ücret son dakika haberinin ayrıntıları…

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Asgari ücret Ocak 2023 için geri sayım başladı. Aralık ayında tespit komisyonunun toplanmasıyla yeni rakam belirlenecek. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar doğrultusunda yeni asgari ücretin enflasyon rakamlarının üzerinde olacağı neredeyse kesinleşti. Bu yıl iki kez zamlanan asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağı merak edilirken ocak tahminleri gündemden düşmüyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram asgari ücret için Ankara’da konuşulan son rakamı duyurdu.

"TÜFE’DE YÜZDE 52.40’LIK BİR ARTIŞ VAR"

Bayram açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“TÜİK’in açıkladığı verilere göre eylül ayı enflasyonu yüzde 3.08 çıktı. Geçtiğimiz 3 ayın aylık enflasyon farkları 6,91’dir. Burada memurlarımızın enflasyon farkı artışı hesaplanırken aylık bu tutarlar toplanmıyor. Yani temmuzdan aralık sonuna kadar kümülatif enflasyon farkını dikkate almamız gerekiyor. Her ne kadar 3 aylık enflasyon 6,91 olsa da aralık ayına göre TÜFE’de yüzde 52,40’lık bir artış var. Burada memurlarımız, emeklilerimiz enflasyon farkı almıştı. Bu enflasyon farkı yüzde 41.69 memurlara, yüzde 42,35 emeklilerimize yapıldı. Aralık ayı itibarıyla yüzde 42’lik fark göz önünde bulunursa şu an 3 ay için yüzde 10’luk enflasyon farkı mevcuttur. Merkez Bankası beklenti anketleri ve çeşitli değerlendirme kuruluşlarının yapmış olduğu anketlerde ekim ayında enflasyonun pik yapacağı, ekim ayından sonra ve özellikle ocak ayından sonra da enflasyonun düşüşe geçeceği bekleniyor. Yıl sonu beklenti anketleri son 6 aylık enflasyonun yüzde 30 ile 35 seviyesinde olacağı yönündedir. Avrupa’da yaşanan resesyon, derinleşen Ukrayna-Rusya savaşı ve ülkemizin bölgesel riskleri göz önünde bulunulduğunda enflasyon azalmaya gidecek ama sürpriz bir şekilde Aralık ayı sonunda yüzde 40’lı enflasyonları görebiliriz.”

ASGARİ ÜCRET İÇİN 8 BİN TL TAHMİNİ

Asgari ücret için tahminini de paylaşan uzman isim, “Sayın Bakan Nebati asgari ücret için enflasyonun üzerinde bir zam yapacağız demişti. Benim tahminim asgari ücrete yüzde 40 ile yüzde 45 arasında bir zam bekliyorum. Bu da yaklaşık 8 bin liraya tekabül ediyor” ifadelerini kullandı.

EKİM AYI ENFLASYONU BELLİ OLUYOR

Asgari ücret zammı için en önemli ipucu ise 3 Kasım günü TÜİK tarafından gelecek. Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki aya ilişkin enflasyon verilerini açıklıyor. Asgari ücret zammı için kıstas kabul edilecek Ekim ayı enflasyon rakamları 3 Kasım günü saat 10.00’da açıklanacak.