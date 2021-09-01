Asgari ücret yükseldi mi? Asgari ücret ne kadar oldu?

asgari ücret evli ile bekar arasında farklılık gösterebiliyor. ağostos ayında asgari ücretlerde bir değişiklik söz konusu olur mu? asgari ücret değişti mi? ne kadar oldu? evli ve çoçuklu kişiler ne kadar ücret alır? AGİ ne kadar oldu?

2021 yılında bekar bir çalışan için aylık asgari geçim indirimi 268.31 TL, evli ve eşi çalışmayan bir çalışanın 321.98 TL olarak ödeniyor. Evli ve eşi çalışmayan bir çocuk sahibi çalışan 362.22 TL, beş çocuk sahibi ise 456.13 TL'ye kadar farklı miktarlarda ödeme yapılıyor.

Geçtiğimiz yıllardaki gibi, net ücretleri gelir vergisi tarifesi sebebiyle, 2021 yılı ocak ayına ait ödenen net ücretin altında olan ve sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretli çalışanlara bu yıl da ilave AGİ ödemesi olacak.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

AGİ tutarının hesaplaması, asgari ücret üzerinden yapılmakta. Bu durumda, asgari ücret her yıl yükseldikçe AGİ tutarı da yükseliyor. AGİ'nin çalışana hak kazandığı aydaki ücreti ile birlikte nakden ödenmesi gerekmektedir. Medeni durum veya çocuk sahibi olma ya da çocuk sayısındaki değişikliklere göre AGİ tutarı da değişmektedir. Çalışan kişinin durumlarla ilgili değişiklik olduğunda 'Aile Bildirim Formu' ile işverene bilgi vermesi gerekmektedir.

YARARLANACAK KİŞİLER KİMLERDİR?

Uygulamadan yararlanacak olanlar; ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler, ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler, ücretli ve maaşlı çalışan ve söz konusu geliri vergilendirilen tüm çalışanlardır.

AGİ NASIL HESAPLANIR?

AGİ hesaplamasına göre, matrahın gelir vergisi tarifesinin birinci dilimine karşılık gelen oranla, yani yüzde 15 ile çarpımı ile bulunan tutarın 12'ye bölünmesi sonucu her aya ait tutar AGİ'dir.

EŞLERİN ÇALIŞIYOR OLMASI DURUMU

Eşlerin her ikisinin de ücretli çalışıyor olması durumunda, çocuklar yalnızca sosyal güvenlik açısından tabi oldukları eşin bildirimine eklenir. Çalışan tarafından bakılan 18 yaşını veya eğitime devam edenler için 25 yaşını doldurmamış çocuklar için AGİ alınır.

İLAVE AGİ UYGULAMASI NEDİR?

301 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği'nin 13. maddesinde bulunan düzenlemede net ücretleri gelir vergisi tarifesi sebebiyle 2021 yılı ocak ayına ait ödenen net ücretin altında kalan asgarî ücretli çalışanlara (sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplananlar) ilave AGİ verilecek.

Bu durumda, tarife sebebiyle ortaya çıkan tutar kaybının yaşandığı aylara ait olarak aylık hesaplanan fark tutar (net ücret ile net ücretin altında kalan tutar arasındaki fark),ücretli çalışanın asgarî geçim indirimine ayrıyeten eklenecek. Net ücret denilen miktar, yasal kesintiler sonrasındaki ücret tutarına asgarî geçim indiriminin ilavesi sonucunda meydana gelen tutardır.

2021 yılı ağustos ayı net ücreti 2.809,55 TL'ye, - Eylül, ekim, kasım ve aralık ayı net ücreti ise 2.673,86 TL'ye düşüyor. Çalışan kişinin, ağustos ayı başlangıcıyla net ücreti, ocaktaki tutarın (2.825,90 TL'nin) altında kalıyor. Bundan dolayı, çalışana; - Ağustos ayı için 16.35 TL (2.825,90 -2.809,55),- Eylül, ekim, kasım ve aralık ayları için ise 152.04 TL (2.825,90 - 2.673,86) ilave AGİ ödenmesi gerekiyor.