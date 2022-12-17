Asgari ücret toplantısı öncesi yeni rakam! TÜRK-İŞ açıklamıştı, ikinci bir ücret daha gündeme geldi...

2023 asgari ücret zammı için üçüncü toplantı tarihi 20 Aralık Salı günü olarak açıklandı. Türkiye nefesini tutmuş yeni asgari ücret için meraklı bekleyişini sürdürürken, açıklanan yeni veri dikkat çekti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu taraflarından olan TÜRK-İŞ’in açlık sınırı olan 7.785 lira talebini etkileyecek bir veri de BİSAM’dan geldi. Kurumun araştırmasına göre açlık ve yoksulluk sınırı 7.818 TL oldu. Şimdi ise gözler üçüncü toplantıda çıkacak rakamlara çevrildi.

EKONOMİ 17.12.2022, 08:49
Asgari ücret toplantısı öncesi yeni rakam! TÜRK-İŞ açıklamıştı, ikinci bir ücret daha gündeme geldi...

Asgari ücret 2023 zammı için üçüncü toplantı tarihi açıklandı. 20 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek üçüncü toplantının yeni asgari ücret için son toplantı olacağı ve masadan 'uzlaşı' çıkabileceği iddia ediliyor. Bu toplantıda taraflarca telaffuz edilecek ilk rakamlar masada olacak. Ancak TÜRK-İŞ kapıyı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın Kasım ayına verisi olan 7 bin 785 lira üzerinden kapıyı açarken, son gelen veriler açlık sınırının daha yukarı çıktığını gösterdi.

Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi'nin (BİSAM) 2022 Kasım’a ilişkin Açlık ve Yoksulluk Sınırı rakamları açıklandı. Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Kasım 2022 için 7 bin 818 TL olarak hesaplandı. Bir ailenin kira, fatura, ulaşım, eğitim, sağlık, giyim gibi aylık tüm harcamalarını kapsayan yoksulluk sınırı ise, kasım ayında 27 bin 41 TL oldu.

SATIN ALMA GÜCÜ TALEBİ
İkinci görüşmelerde ise TÜİK’in ekonomik verileri değerlendirilirken henüz bir rakam ortaya çıkmadı. Hükümet işçi ve işveren tarafının beklenti ve taleplerini dinledi. İşçi tarafının asgari ücret beklentisi net. 7.785 TL! Bunun yanında, refahtan pay ile enflasyona karşı satın alma gücünün korunmasını talep ediyor. Ancak TÜRK-İŞ’in son veri sonrasında masaya getireceği rakamı değiştirip değiştirmeyeceği henüz bilinmiyor.

Bu rakamsal talebin yanında, gelir vergisi dilimlerinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerinde kaldırılması da TÜRK-İŞ'in pazarlık masasına taşıdığı konular arasında bulunuyor.

İŞVEREN NE DİYOR?
İşveren kesimini temsil eden TİSK ise asgari ücrete dair bir rakam paylaşmamakla birlikte, temel olarak işçilerin ve işverenlerin gözetildiği dengeli bir asgari ücretten yana tutum sergiliyor. Yeni asgari ücret rakamında, istihdamın korunmasının, yeni istihdam yaratılmasının ve işletmelerin rekabet gücünün dikkate alınmasını isteyen TİSK, asgari ücret işveren desteğinin 2023'te de devam etmesini talep ediyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe asgari ücretin "500-600 dolar" olması durumunda üretici ve ihracatçıların rekabette kayıp yaşayacağını savunmuştu. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı da asgari ücret için bu yılki enflasyon oranına göre değil, ‘beklenen enflasyona göre’ zam yapılması gerektiğini dile getirmişti. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, asgari ücret ile ilgili “enflasyonun üzerinde bir artışın olabileceğini” söylemişti.

SON SÖZÜ ERDOĞAN SÖYLEYECEK
2023 yılı asgari ücretinin 3'üncü toplantıda belirlenmesi ve nihai rakamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması bekleniyor. Geçen yıl net 2 bin 825 lira olan asgari ücret, ocak ayında yüzde 50 artırılarak 4 bin 253 liraya çıkartılmıştı. Temmuz ayındaki yüzde 30 artış ile birlikte 2022 yılı için asgari ücret kümülatif olarak yüzde 95 arttı, net ücret 5 bin 500 lira oldu.

Mynet

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