Asgari ücret pazarlığı başlıyor! Milyonların beklediği gün geldi: İlk toplantı yarın…

Yeni asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? Milyonlarca kişinin gelirini doğrudan tüm vatandaşları ise dolaylı yoldan etkileyecek asgari ücret 2023 zammı için maraton yarın başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın yeni ücretleri belirlemek için ilk toplantısını yapacak. İşçi ve işverenin masaya hangi rakamlarla oturacağı ise netleşti. Üst sınır yüzde 50 zamla 8.500 TL olarak tahmin ediliyor. İşverenlerin de bu rakama sıcak baktığı belirtiliyor.

EKONOMİ 30.11.2022, 10:08
Asgari ücret pazarlığı başlıyor! Milyonların beklediği gün geldi: İlk toplantı yarın…

Milyonlarca vatandaşın gelirini belirleyecek asgari ücret 2023 zammı için maraton yarın itibarıyla başlayacak. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerinin ortak mutabakatı ile belirlenecek. Bu kapsamda Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın Çalışma Bakanı Vedat Bilgin eşliğinde TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol’un katılımıyla toplanacak. Toplantıda yeni ücretler için çalışma takviminin netleşmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
İşçi ve işveren asgari ücret beklentilerini dile getirmeye başlarken pazarlık masasında net 8-10 bin lira ön plana çıkıyor. İş dünyası enflasyonun üzerinde refah payı olan bir artış istiyor. Ancak komisyon toplantısı öncesi kulislerde konuşulanlara göre, komisyon öncesinde de taraflar arasında diyaloglar yaşandığı öğrenildi. Bu gelişme milyonları daha da heyecanlandırırken dev şirketlerin yüzde 50’lik zam oranına ise sıcak yaklaştığı belirtiliyor.

Şu anda 5.500 TL olan asgari ücretin enflasyon beklentilerine göre yüzde 40 zamlanması durumunda 7.700 TL, işverenin beklentisine göre ise yüzde 50'lik artışla 8.250 TL’ye çıkması öngörülüyor.

“İŞLETMELERİN ÖDEYEBİLECEĞİ BİR ÜCRET ARAYIŞINDAYIZ”
Asgari ücret için yapılacak zammın hayali değil gerçekçi bir rakam olacağını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Dile getirilen birçok rakam var. İşletmelerin ödeyebileceği bir ücret arayışındayız. Hayali değil gerçekçi bir rakam olacak. Çalışan maaşları yüzünden işletme kapısına kilit vuracak bir rakam olmayacak. Zam oranı çalışan ve işverenlerle yapılacak anketlerle belirlenecek” demişti.

İŞVERENE MALİYETİ 12 BİN LİRAYA YAKLAŞIYOR
Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması ile işverenin maliyeti de yaklaşık 4 bin TL olacak. Yüzde 5 SGK prim desteği ile birlikte bir işçinin toplam maliyeti yüzde 50 zam sonrası 11.750 TL olacak. İşverenlerden gelen açıklamalara bakıldığında ise bu rakamın asgari ücret için üst limit gibi göründüğü ifade ediliyor.

Mynet

Yorumlar (1)
Mahir tok 5 saat önce
InsAllah biz emeklilerde askeri ucret kadar maas alirir gecinemiyoruz tşkr
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