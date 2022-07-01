Asgari ücret kaç lira oldu? Asgari ücrete ne kadar zam geldi? 2022 asgari ücret ne kadar? Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca vatandaşın gözü asgari ücrete yapılacak et zamda. Asgari Ücret Komisyonu'nda Türk-iş, "6 bin 391 liranın altında kalmasın" dedi. Asgari ücrete yapılacak ek zam 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olması için düzenleme yapıldı ve Resmi Gazete'de yayınlandı. Asgari ücret zammını bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

EKONOMİ 01.07.2022, 10:05
Asgari ücret kaç lira oldu? Asgari ücrete ne kadar zam geldi? 2022 asgari ücret ne kadar? Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere toplumun genelini ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde pazarlıklar dün de devam etti. Türk-İş yeni asgari ücretin net 6 bin 391 liranın altında kalmamasını isterken, işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) işletmelerin içerinde bulunduğu koşulların da göz önünde bulundurularak dengeli bir artış yapılmasını istedi. Komisyon bugün bir kez daha toplanacak ve yapılacak zammı İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. 

1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak! Resmi gazetede yayınlandı
Mevzuat gereği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aldığı zam kararı, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor. Yeni asgari ücret rakamının bugün açıklanması halinde, artışın 1 Temmuz itibarıyla geçerli olabilmesi için yönetmelik değişikliğine gidildi ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte asgari ücretin yürürlüğe girme tarihiyle ilgili ifadeler, "Asgari ücret başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer" şeklinde değiştirildi.

Asgari ücrete ek zam ne zaman açıklanacak?
Yeni asgari ücret rakamını bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile açıklaması bekleniyor.

Mevcut asgari ücret ne kadar?
Geçen yıl brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.

Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Şu an asgari ücret brüt 5004 TL. Bu tutardan 700.56 TL SGK primi işçi payı, 50.04 TL de işsizlik sigortası primi işçi payı olmak üzere toplam 750.60 TL kesiliyor. İşveren ayrıca 775.62 TL SGK primi, 100.08 TL işsizlik sigortası primi olmak üzere 875.70 TL prim ödüyor. Böylece asgari ücretin işverene maliyeti 5.879.70 liraya ulaşıyor.

İşte masadaki diğer formüller
Brüt asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapıldığında asgari ücret brüt 6004.80 lira, net 5104.08 liraya çıkacak. Yüzde 25 artışla asgari ücret brüt 6.255 lira, net 5316.75 lira, yüzde 30 artışla brüt 6505.40 lira, net 5742.09 lira, yüzde 35 artışla da brüt 6755.40 lira, net 5742.09 liraya yükselecek.

internethaber

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