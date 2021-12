Asgari ücret 4 bin TL mi oluyor? Bakan Nebati'den flaş açıklama!

Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücret zammında son düzlüğe girildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün 4. ve son kez bir araya gelerek zam miktarını belirleyecek.

ASGARİ ÜCRET BUGÜN AÇIKLANACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taraflara davetiyelerini iletti.

Taraflar, bugün 11.00'de bakanlıkta bir araya gelecek.

Toplantının ardından belirlenen 2022 zammını saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamuoyuna açıklanacak.

"İŞÇİ ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK"

Bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Nebati, zam oranının bugün açıklanacağını ve işçinin enflasyona ezdirilmeyeceğini söyledi.

Nebati, "Asgari ücretle ilgili, bugün açıklama yapılacak. Her zaman olduğu gibi bugün de enflasyonun karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız. Türkiye'de asgari ücretle geçinenler de dahil olmak üzere bütün maaşlılar her türlü kamu ve özellikle başta sağlık olmak üzere imkanlardan faydalanarak yaşamlarını iddame ettiriyorlar. Onlara yönelik iyileştirme her zaman pozitif yönde devam etmiş ve enflasyonun çok çok üzerindedir." dedi.

TARAFLARIN TEKLİFLERİ

Bundan önce yapılan 3 toplantıda işvereni temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), TÜİK verilerine işaret ederek 3 bin 500 TL teklifte, işçi temsilcisi Türki-İş ise 3 bin 900 teklifinde bulunmuştu.

SON YILLARIN EN YÜKSEK ZAM BEKLENTİSİ

Hükümet kanadından yeni yıla yaklaşılmasıyla birlikte gündeme gelen asgari ücret konusu hakkında yapılan açıklamalar beklentiyi artırdı.

20 yıllık AK Parti iktidarlarında yapılacak en yüksek zam oranı olacağı belirtilen yeni tarife için milyonlarca kişinin heyecanlı bekleyişi sürerken bu oranın 4 bin TL bandında olması bekleniyor.

VERGİ İNDİRİMİ GÜNDEMDE

Zam oranlarındaki yüksek beklentinin yanında vergi konusunun da karara bağlanması bekleniyor.

Vergi ve prim indirimi içermeyen ücret senaryosuna göre asgari ücret; yüzde 31 artışla net 3 bin 700 liraya, yüzde 34 artışla 3 bin 785 liraya, yüzde 37 yükselişle 3 bin 870 liraya, yüzde 39,76 artışla da da yaklaşık 3 bin 950 liraya yükselecek.

Vergi ve 5 puan işçi primi indiriminde de asgari ücret; yüzde 31 artması durumunda 4 bin 194 lira, yüzde 34 artması halinde 4 bin 284 lira, yüzde 37 artış halinde 4 bin 373 lira, yüzde 39,76 artması durumunda da 4 bin 462 lira olacak.