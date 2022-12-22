Asgari ücret 2023 belli oluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti açıklayacak

Asgari ücret 2023 zammı açıklanıyor. Milyonlarca çalışanın maaşları ve birçok kalemde fiyatları yeniden belirleyecek yeni asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak. Tüm Türkiye nefesini tutmuş heyecanla beklerken “Asgari ücret ne kadar olacak”, “Asgari ücret zammı 9 bin TL olur mu?” sorularını merak ediyor. Ancak Erdoğan’ın dünkü açıklaması sonrası yeniden o rakam gündeme geldi. İşte Asgari ücret 2023 son dakika haberleri için detaylar…

EKONOMİ 22.12.2022, 10:08
Asgari ücret 2023 belli oluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti açıklayacak

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren 2023 asgari ücret zammı için beklenen gün geldi. Asgari ücretin ne zaman açıklanacağı merak edilirken Erdoğan dün yaptığı konuşmasında rakamı bugün açıklayacağını duyurdu. Erdoğan, “Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız” dedi. Şimdi ise tüm dikkatler asgari ücret zammı için duyurulacak o rakamda…

Erdoğan’ın açıklaması sonrasında dün akşam Beştepe’de hareketli saatler yaşandı. Asgari ücret Ocak 2023 zammı için çalışmalara hız verilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya geldi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN İLK RAKAMLAR
Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı sonrasında ilk kez bir rakam dile getirilmişti. İşveren kesiminin 8.500 TL ile sınır koyduğu iddia edilen net asgari ücret rakamı için, işçi kesimi 9 bin TL önerisiyle masaya geldi. İlk görüşmede 7.785 TL açlık sınırına dikkat çeken Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, üçüncü toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, “Bizim resmi teklifimiz 9 bin TL” dedi. Yeni asgari ücretin teklif ettikleri bu rakamın altında kalması durumunda masada olmayacaklarını duyuran Atalay, “Verirlerse imzalarız, vermezlerse işin içinde olmayız” ifadelerini kullandı.

‘9 BİN TL ASGARİ ÜCRET’E ERDOĞAN’DAN REST
Bu açıklama sonrasında milyonlarca çalışan “Asgari ücret 9 bin TL olur mu?” sorusunu merak ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan soruya çok net bir yanıt geldi. Erdoğan, “Herkesin dediğiyle adım atmayız, bizim sırtımızda küfe var" derken, bu sözler sonrasında ‘9 bin TL’ye kapıların kapandığı’ yorumları yapıldı.

ASGARİ ÜCRET İÇİN YENİDEN O RAKAM GÜNDEMDE
Erdoğan’ın konuşması sonrasında haftalardır konuşulan o rakam yeniden gündeme geldi. Yeni asgari ücret için 8.000 TL olan psikolojik sınır ön plana çıkıyor. Ancak vergi indirimler ve refah payı gibi konuların da gündeme gelmesiyle bu rakamın bir miktar daha yukarı çekileceği ifade ediliyor. Şu anki net rakam üzerinden 50 zam yapılması halinde asgari ücretin 8.250 TL olması ihtimal dahilinde bulunuyor.

GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ VE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ DE MASADA
TÜRK-İŞ refah payı ile enflasyona karşı satın alma gücünün korunmasını talep ediyor. Bu rakamsal talebin yanında, gelir vergisi dilimlerinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması da TÜRK-İŞ'in pazarlık masasına taşıdığı konular arasında bulunuyor. TİSK ise yeni asgari ücret rakamında, istihdamın korunmasını, yeni istihdam yaratılmasını ve işletmelerin rekabet gücünün dikkate alınmasını isteyen TİSK, asgari ücret işveren desteğinin 2023'te de sürdürülmesini talep ediyor.

ASGARİ ÜCRET 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün ise Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile kameraların karşısına geçerek yeni asgari ücreti duyurması bekleniyor. Ancak öncesinde Bakan Bilgin’in taraflarla yeniden bir araya gelerek ortak bir rakamda uzlaşı sağlaması ve ardından bunu Erdoğan’a sunması bekleniyor.

NET 5 BİN 500 LİRA, İŞVERENE MALİYETİ 7 BİN 603 LİRA
Geçen yıl net 2 bin 825 lira olan asgari ücret, ocak ayında yüzde 50 artırılarak 4 bin 253 liraya çıkartılmıştı. Temmuz ayında alınan kararla yeni ücret bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

Mynet

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