Asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren zamlı verilecek

Hükümetin ve sendikaların asgari ücretle ilgili görüşmeleri sürerken, maaşların 1 Temmuz'da zamlı verilmesine dair Cumhurbaşkanlığı kararı resmen onaylandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayınlanan Asgari Ücret Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te değişiklik yapıldı.

Buna göre, yönetmeliğin 11’inci maddesi’nde "Komisyonca belirlenen ücretler Resmî Gazete’de yayımlanır ve Komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer." şeklinde değişiklik yapıldı.

Temmuz maaşları zamlı olacak

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan karara göre; asgari ücrette Temmuz maaşları yapılan yeni zamlarla birlikte ödenecek.

Ensonhaber