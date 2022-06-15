Araç sürücülerine kötü haber! Motorine zam yolda

Rusya'nın Ukrayna'ya olan işgali nedeniyle brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 1.27 TL zam bekleniyor.

BENZİNE 97 KURUŞ İNDİRİM GELMİŞTİ

Dün benzine 97 kuruşluk indirim gelmişti. Gelen indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27,40 TL’ye, Ankara'da 27,55 TL'ye, İzmir'de 27,56 TL'ye gerilemişti.

LPG'de ise zam beklentisi yok.

GÜNCEL FİYATLAR

İstanbul'da motorin litre fiyatı 27,90 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 27,51 liradan satılıyor. Ankara'da ise motorin 28 liradan satılırken benzin ise 27,61'den satılıyor.

BRENT PETROL FİYATLARI

ABD ham petrolü 121 dolar civarından işlem görürken, Brent petrol de 123 dolarda seyrediyor. 123,70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü dün 122,27 dolar seviyesinde tamamladı. karar