Araç sürücülerine kötü haber! Motorine zam yolda

Yılbaşından bu yana yüzde 130 artış yaşayan akaryakıt fiyatlarında yapılan indirimlerin yerini yeniden zamlar aldı. Petrol ve dolar kurundaki hareketlilikle birlikte cumartesi günü benzine zam yapılmıştı. Petrol fiyatının yükselişe geçmesiyle birlikte bir zam haberi de motorin fiyatı için geldi.

Motorine peş peşe yapılan 1,15 ve 1,00 liralık indirimin ardından önceki gün 81 kuruşluk zam gelmişti. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre Salı gününden geçerli olmak üzere motorine 1 lira 26 kuruşluk bir zam bekleniyor.