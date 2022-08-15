Araç sürücülerine kötü haber! Motorine zam yolda

Motorin ve benzin fiyatları hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Cumartesi günü benzine gelen 1 lira 10 kuruşluk zammın ardından bu kez de motorin fiyatları değişiyor. Petrol fiyatlarının geçtiğimiz hafta içi yükselişe geçmesiyle birlikte ülkemizde de akaryakıta zam geliyor. Peki 15 Ağustos Pazartesi benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte otomobil sahiplerini yakından ilgilendiren zam haberinin detayları...

EKONOMİ 15.08.2022, 09:45
Araç sürücülerine kötü haber! Motorine zam yolda

 Yılbaşından bu yana yüzde 130 artış yaşayan akaryakıt fiyatlarında yapılan indirimlerin yerini yeniden zamlar aldı. Petrol ve dolar kurundaki hareketlilikle birlikte cumartesi günü benzine zam yapılmıştı. Petrol fiyatının yükselişe geçmesiyle birlikte bir zam haberi de motorin fiyatı için geldi.

Motorine peş peşe yapılan 1,15 ve 1,00 liralık indirimin ardından önceki gün 81 kuruşluk zam gelmişti. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre Salı gününden geçerli olmak üzere motorine 1 lira 26 kuruşluk bir zam bekleniyor.

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5. Gaziantep FK 2 4
6. Başakşehir 1 3
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8. Antalyaspor 2 3
9. Galatasaray 2 3
10. Kayserispor 2 3
11. Fenerbahçe 1 1
12. Konyaspor 1 1
13. Ümraniye 2 1
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11. Bandırmaspor 0 0
12. Erzurumspor 0 0
13. Pendikspor 0 0
14. Tuzlaspor 0 0
15. Denizlispor 1 0
16. Manisa Futbol Kulübü 1 0
17. Sakaryaspor 1 0
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19. Altay 1 0
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1. M.City 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Brentford 2 4
4. Tottenham 2 4
5. Newcastle 2 4
6. Leeds United 2 4
7. Chelsea 2 4
8. Brighton 2 4
9. Aston Villa 2 3
10. Nottingham Forest 2 3
11. Bournemouth 2 3
12. Fulham 2 2
13. Liverpool 1 1
14. Wolverhampton Wanderers 2 1
15. Leicester City 2 1
16. Southampton 2 1
17. Everton 2 0
18. Crystal Palace 1 0
19. West Ham United 2 0
20. M. United 2 0