Araç sürücülerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam!
Son dakika: Akaryakıt fiyatlarına ilişkin gelişmeler merakla takip edilirken araç sahipleri için kötü bir haber geldi. Benzin, motorin ve LPG fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Peki, benzin motorin ve otogaz litre fiyatına ne kadar zam geldi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin detayları…
Son dakika: Akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkisi olan Brent petrolün piyasadaki durumu ve dolar kurundaki yükseliş sonrası motorin ve benzin fiyatları için son dakika gelişmeleri merak ediliyor.
Yurt içinde dolar kurunun 16,50 seviyesine yaklaşmasıyla akaryakıt piyasalarına kur zammı yapılacağı belirtilmişti. Bu kapsamda hem benzin, hem motorin hem de LPG fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatında artış meydana geldi. Benzinin litre fiyatına 1,42 lira, motorin litre fiyatına 1,35 lira, otogazın ise 35 kuruş zam yapıldı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL
Benzin: 24,27 TL
Motorin: 23,43 TL
LPG: 11,40 TL
ANKARA
Benzin: 24,37 TL
Motorin: 23,51 TL
LPG: 11,60 TL
İZMİR
Benzin: 24,39 TL
Motorin: 23,52 TL
LPG: 11,40 TL
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