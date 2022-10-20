Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! Benzin ve motorine indirim geliyor!

Sektör kaynaklarında gelen bilgiye göre benzin ve motorin fiyatlarına 21 Ekim Cuma günü (bu gece yarısı) itibariyle 1 TL'nin üzerinde indirim gelecek.

EKONOMİ 20.10.2022, 14:40 20.10.2022, 14:44
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! Benzin ve motorine indirim geliyor!

Araç sahiplerinin beklediği haber geldi.

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre benzin ve motorinde 21 Ekim Cuma günü indirime gidilmesi bekleniyor.

Güncel olarak 27 TL dolayında olan motorin ve 21 TL dolayında olan benzin fiyatlarına indirim yolu gözüktü.

MOTORİN VE BENZİNE İNDİRİM BEKLENTİSİ
Akaryakıt sektörü kaynakları, uluslararası piyasalarda ürün fiyatının gevşemesiyle birlikte motorine ve benzine indirim beklendiğini açıkladı.

Gazete Durum'da yer alan habere göre kaynaklar "Bugün, küresel düzeyde ürün fiyatlarında ve dolar kurunda yukarı yönlü sert bir hareket olmazsa ve gevşeme bir miktar daha devam ederse cuma günü akaryakıtta indirim bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mevcut verilere göre 1 TL dolayında indirim hesaplandığını kaydeden kaynaklar, "Bu tutar değişebilir. Artabilir de azalabilir de" diye konuştu.

BENZİNE VE MOTORİNE 1 TL'NİN ÜZERİNDE İNDİRİM

Cuma gecesi 00.00 itibariyle benzine 1.35 TL, motorine ise 1.10 TL indirim beklenmektedir.

Süperhaber

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