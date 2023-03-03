Araç sahiplerini üzen haber: Motorine zam geliyor!

Döviz kurlarındaki dalgalanma sürüyor...

Brent petrol fiyatları nedeniyle de akaryakıt ücretlerindeki değişim devam ediyor.

24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye’de akaryakıt fiyatları sık sık değişime uğrayarak bir iniyor, bir çıkıyor.

Zam ve indirim haberleri, araç sürücüleri tarafından yakından takip ediliyor.

Son dönemlerde akaryakıt fiyatları artışa geçmişti. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor.

Motorine 91 kuruşluk zam

Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 91 kuruş zam bekleniyor.

Bu artışla birlikte, motorin fiyatlarındaki yükseliş süreci devam etmiş oluyor.

Benzin grubunda ise herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

Güncel fiyatlar

İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,63 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,48 liradan satılıyor.

Ensonhaber