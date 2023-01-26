Araç sahiplerini sevindiren haber! Benzin ve motorine indirim geliyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanma sürüyor.

Bu durum akaryakıtta iniş ve çıkışa da neden oluyor.

24 Şubat'ta başlayan savaşla birlikte akaryakıt sektöründe de sık sık indirim ve zamlar yapıldı.

Hafta içinde üst üste gelen zamlardan şikayetçi olan sürücülere, bu kez sevindirici haber geldi.

60 kuruşluk indirim

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzin ve motorine indirim geliyor.

27 Ocak Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzine ve motorinde 60'ar kuruş indirim bekleniyor.

Güncel fiyatlar

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,08 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21,71 liradan satılıyor.

Ensonhaber