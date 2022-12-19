Araç sahiplerini sevindiren haber! Benzin ve motorine indirim geliyor

Akaryakıt sektöründe iniş ve çıkışlar devam ediyor...

Brent petrol bir süredir 80 dolar civarında seyrederken, son olarak 79 doları gördü.

Yeniden yükselişe geçen akaryakıt fiyatlarında son olarak motorin ve benzine peş peşe 1 TL 7 kuruşluk zam gelmişti.

Üst üste gelen zamlardan şikayetçi olan sürücülere, bu kez sevindirici haber geldi.

Benzine 61 kuruş, motorine 77 kuruş indirim

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzin ve motorine çifte indirim geliyor.

Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 61 kuruş, motorinde 77 kuruşluk indirim bekleniyor.

Güncel fiyatlar

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.75 liradan, benzinin litresi ise ortalama 18.51 TL'den satılıyor.

Ensonhaber