Araç sahiplerini sevindiren haber! Benzin ve motorine indirim geliyor

Petrol küresel ekonomide yaşanan yavaşlamayla beraber değer kaybetmeye başladı. ABD ham petrol fiyatlarının 80 doların altına düşmesiyle akaryakıt fiyatlarında indirime gidilmesi bekleniyor. ABD merkez bankası FED'in faiz artırım kararı petrol fiyatlarında değişikliğe neden olmazken, ABD'nin elindeki 10 varil petrolü satması halinde petrol piyasasında hareketlenme olması bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARINDA İNDİRİM OLACAK MI?

Brent petrol, ocak ayından bu yana en büyük değer kaybını yaşarken Rus- Ukrayna savaşının ardından yükselişe geçen akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Sektör temsilcileri indirim tutarının 1.5 ila 2 TL arasında olabileceğini öngörüyor. Son olarak 20 Eylül'de motorine 1.75 kuruşluk bir indirim yapılmıştı. Motorin fiyatlarına 1 lira 76 kuruş indirim gelmesiyle beraber motorin İstanbul'da 23,05 TL oldu. Ankara'da ise 23,16 TL oldu.

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