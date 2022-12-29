Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 122 zamlandı: Yeni yılda cezası 12 bin lira olacak

Yılbaşından itibaren vatandaşları ilgilendiren düzenlemeler yürürlüğe girecek. Çevre Kanunu'na aykırı davrananlara 2023'te kesilecek para cezaları, yüzde 122,93 oranında artırıldı. Bununla beraber, 1 Ocak'tan itibaren egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahipleri 6 bin 275 lira, aynı aracın yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olması durumunda ise 12 bin 557 lira ceza ödeyecek.

EKONOMİ 29.12.2022, 12:57
Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 122 zamlandı: Yeni yılda cezası 12 bin lira olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2023'te çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezaları belirlendi.

Bakanlığın 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ilgili kanuna aykırı davranan kişi ve kuruluşlara 2023 yılında kesilecek para cezaları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 122,93 artırıldı.

1 Ocak'tan itibaren egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahipleri 6 bin 275 lira, aynı aracın yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olması durumunda ise 12 bin 557 lira ceza ödeyecek.

Ayrıca, taşıt imalatında bulunan egzoz gazı emisyon kontrol sistemi olan katalitik konvertör/katalizör/dizel partikül filtresi olmadan kullanan motorlu taşıt sahibine 6 bin 275 lira ceza verilecek.

Egzoz Gazı Emisyon Yetki Belgesi bulunan ancak yetkilendirme sonrasında ilgili yönetmelikle düzenlenen şartları kaybettiği tespit edildiği halde ölçüme devam eden veya tekniğine ve belirlenen kurallara aykırı ölçümler yapanlara 25 bin 115 lira ceza uygulanacak.

Hava kirliliği yönünden önemli etkileri nedeniyle kurulması ve işletilmesi yönetmelikle izne tabi tutulan tesisleri, yetkili makamlardan izin almadan kuran ve işleten, iznin iptal edilmesine rağmen kurmaya ve işletmeye devam eden, bu tesislerde izin almaksızın sonradan değişiklik yapan veya yetkili makamların gerekli gördükleri değişiklikleri tanınan sürede yapmayanlar 293 bin 188 lira ceza ödeyecek. Bu tesislerde emisyon miktarları yönetmelikle belirlenen sınırları aşıyorsa ödenecek idari para cezası 586 bin 415 lira olacak.

Benzin ve naftanın depolanması, dolumu ve tankerlerle nakliyesine ilişkin terminaller, dolum adaları veya akaryakıt istasyonlarında kullanılan her türlü düzenek, tesis ile tankerlerden salınan uçucu organik bileşiklerin kontrolüne ilişkin Bakanlıkça belirlenen esas ve kriterlere uymayan, terminaller veya dolum adaları için 182 bin 178 lira, akaryakıt istasyonları için 91 bin 89 lira, tankerler için 9 bin 108 lira idari para cezası kesilecek.

Mynet

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