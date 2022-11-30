Araç sahiplerine müjde! Motorine indirim geldi, işte güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatları merakla araştırılırken araç sahiplerine sevindiren haber geldi. Gece yarısı itibariyle motorine 58 kuruşluk indirim yapıldı. İşte, 30 Kasım Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...
Motorin fiyatlarına gece yarısı itibariyle 58 kuruşluk bir indirim gelirken, değişiklik pompa fiyatlarına yansıdı. Bir önceki gün de motorin fiyatlarında 82 kuruşluk indirim uygulanmıştı.
Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı.
12 Kasım’da 1,54 kuruş indirim yapılarak litresi ortalama 24,84 liraya gerileyen motorin litre fiyatına 24 Kasım’da 95 kuruş, dün ise 82 kuruş indirim gelmişti. Böylece 18 günde yapılan indirimin miktarı 3,88 TL oldu.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 22 lira 50 kuruşa,
Ankara'da 22 lira 65 kuruşa,
İzmir'de ise 22 lira 71 kuruşa geriledi.
BENZİN FİYATLARI
Benzin grubunda ise fiyat değişikliği olmadı. Petrol fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak benzin litre fiyatına son iki haftada 77 ve 75 kuruş indirim yapılmıştı. Geçen hafta ise 1,16 kuruş indirim yapılan benzine 55 kuruş zam gelmişti. Ancak fiyatlar bir gün geçmeden yeniden değişmiş ve benzine 45 kuruş daha indirim yapılmıştı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul
Benzin fiyatı: 20,15 TL
Motorin fiyatı: 22,50 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 20,31 TL
Motorin fiyatı: 22,65 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 20,32 TL
Motorin fiyatı: 22,71 TL
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|15
|34
|2. Rizespor
|14
|25
|3. Pendikspor
|14
|25
|4. Keçiörengücü
|14
|25
|5. Boluspor
|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|24
|7. Manisa FK
|14
|23
|8. Bodrumspor
|14
|22
|9. Bandırmaspor
|14
|21
|10. Sakaryaspor
|15
|19
|11. Altay
|14
|18
|12. Adanaspor
|14
|17
|13. Göztepe
|13
|17
|14. Tuzlaspor
|14
|16
|15. Erzurumspor
|14
|14
|16. Altınordu
|14
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|15
|11
|18. Gençlerbirliği
|14
|7
|19. Denizlispor
|14
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10