Araç sahiplerine müjde! Motorine bu kez indirim geliyor

Rusya-Ukrayna arasında 8'inci ayına girilen savaşın etkileri, brent petrol oranlarındaki dalgalanmalarıyla devam ediyor.

Gün geçtikçe artan akaryakıt fiyatları, son olarak motorine bir haftada 4'üncü zamın gelmesiyle en yüksek seviyeye ulaştı.

Yıl içerisinde gelen zamlarla birlikte 12,91 TL olan benzin 20,60 TL civarına, motorin ise 12,76 TL'den 28,50 TL'ye yükseldi.

Sürücüleri isyan ettiren durum karşısında bir sevindirici haber geldi.

Motorine 2,13 TL indirim

Brent petrol 93 dolar seviyesinde belirlenirken, motorin grubunda indirim bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre, 13 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere, motorin grubuna 2,13 TL indirim geliyor.

Ensonhaber