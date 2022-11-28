Araç sahiplerine müjde! Motorine bu kez indirim geliyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın brent petrol fiyatlarını artırması ve dövizdeki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki değişiklik sürüyor.

Son olarak 29 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorinde 82 kuruşluk indirim bekleniyor.

Motorinde 82 kuruşluk düşüş

Buna göre indirim ile İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23,02 liraya kadar düşecek.

Güncel akaryakıt fiyatlarına göre gelecek indirimin ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23,02 liraya, Ankara'da ise 23,16 liraya düşecek.

Benzinde indirim yok

Öte yandan benzinin litresi ise ortalama 20 lira 16 kuruştan satılıyor.

Benzin grubunda ise henüz bir indirim beklentisi bulunmuyor.

Brent petrolüm varil fiyatı 81,2 dolar

Kasım ayının başında 96 dolar olan Brent petrolün varil fiyatı 81,34 dolara kadar düştü. Bunun yanında ABD hafif ham petrolü vadeli kontratları ise 11 ayın en düşük seviyesini gördü.

Ensonhaber