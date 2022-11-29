Araç sahiplerine müjde! Motorine bir indirim daha geliyor

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşın brent petrol fiyatlarına etkisi sürüyor.

Bu nedenle Türkiye'de akaryakıt ücretleri bir iniyor, bir çıkıyor.

Araç sürücüleri de benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor.

Motorine ikinci indirim

Son olarak motorinde 82 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

Benzin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim olmazken motorine yeni bir indirim daha bekleniyor.

Bu kapsamda çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 58 kuruşluk bir indirimin yolda olduğu belirtildi.

Güncel fiyatlar

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.03 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.17 liradan satılıyor.

Ensonhaber