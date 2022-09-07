Araç sahiplerine kötü haber zam pompaya yansıdı!

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Dün zam gelen motorine bugün bir kez daha zam geldi. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 77 kuruş daha arttı.

Litresi ne kadar oldu?

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 25 lira 99 kuruşa, Ankara'da 26 lira 10 kuruşa, İzmir'de ise 26 lira 12 kuruşa yükseldi.