Araç sahiplerine kötü haber! Motorine beklenen zam geldi
Motorinin litre fiyatına; 20 Ağustos Cumartesi yani bugünden geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruşluk zam geldi. Dolar kurundaki artış bu zamda etkili oldu.
Küresel petrol fiyatları ve dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıta etkileri sürüyor.
Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruş zam geldi.
Motorine önceki gece de 77 kuruş zam gelmişti. Benzinde ise bu gece fiyat değişimi olmadı.
MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI
Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 25,02 TL'ye, Ankara'da 25,13 TL'ye, İzmir'de 25,15 TL’ye yükseldi.
Benzinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul'da 20,34 TL, Ankara'da 20,45 TL ve İzmir'de 20,45 TL seviyesinde.
Haber7
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