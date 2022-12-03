Araç sahiplerine kötü haber! Motorine beklenen zam geldi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı açtığı savaşla birlikte brent petrolde başlayan dalgalanma sürüyor…

Bu da benzin ve motorin fiyatlarına yansıyor.

Fiyatlar sık sık değişkenlik gösterirken, dövizdeki gelişmeler de akaryakıt fiyatlarında belirgin rol oynuyor.

Motorine 1 lira 16 kuruş zam

Geçtiğimiz hafta brent petrol fiyatının son 11 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından motorin fiyatlarına art arda indirim uygulanmıştı.

Ancak sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorin grubuna zam geldi.

3 Aralık 2022 itibariyle motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş zam yapıldı.

Fiyat değişikliği, pompa fiyatlarına yansıdı.

3 gün sonra indirim var

Bu artış sürücülerin canını sıkarken, 3 gün sonra indirim yapılacağı öğrenildi.

Buna göre 6 Aralık 2022 tarihinden itibaren motorin fiyatlarına 69 kuruş indirim gelecek.

İstanbul güncel akaryakıt fiyatları listesi

Güncel akaryakıt fiyatları pompa şu şekilde yansıdı:

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.19 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı: Anadolu Yakası'nda 23.62 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: Anadolu Yakası'nda 10,54 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.15 TL

İstanbul motorin litre fiyatı: Avrupa Yakası'nda 23.60 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: Avrupa Yakası'nda 10,08 TL

Ankara benzin ve motorin fiyatları

Ankara'da benzin litre fiyatı: 20.33 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 23.75 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 10.79 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

İzmir'de benzin litre fiyatı: 20.34 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 23.84 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 10,54 TL