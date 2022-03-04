Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine yine zam geldi

Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 69 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 84 kuruş zam geldi.

EKONOMİ 04.03.2022, 20:15
Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine yine zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 18,08 liradan satılan benzinin litre fiyatı 18,77 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 17,99 liradan 18,68 liraya, İzmir'de 18,11 liradan 18,80 liraya çıkacak.

Ayrıca, Ankara'da ortalama 19,01 liradan satılan motorinin litre fiyatı 19,85 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 18,93 liradan 19,77 liraya, İzmir'de 19,02 liradan 19,86 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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