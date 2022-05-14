Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve LPG'ye büyük zam!
Son 6 ayda 12 kez zam gelen benzine bu gece yarısı bir zam daha geliyor. Enerji sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzinin litre fiyatına 1.68, LPG'ye ise 40 kuruş zam geliyor. Motorine ise zam yapılmadı. Yeni fiyatlar, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
Akaryakıt zamlarının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak KARAR'ın enerji piyasası kaynaklarından edindiği bilgiye göre benzine 1.68, LPG'ye 40 kuruş zam yapıldı. Bu zamla birlikte benzine son 6 ayda 13 buçuk lira zam gelmiş olacak.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekâtının ardından, petroldeki küresel artışla birlikte kur karşısındaki düşük TL, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanma nedeniyle bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzine 1.68, LPG'ye de 0.40 TL zam geldi. Benzine geçtiğimiz günlerde 78 kuruş daha zam gelmişti.
2 Aralık 2021 tarihinde litresi 9.12 TL’den satılan benzinin fiyatı dün itibarıyla 21.15 TL’ye çıktı. Benzine Ramazan Bayramı’ndan önce 1.33 TL zam yapıldıktan sonra 3 gün önce de 78 kuruş zam gelmişti. Sadece benzine yılbaşından bu yana yapılan zam sayısı da 16’yı buldu.
ŞİMDİKİ FİYATLAR
Benzinin litresi İstanbul'da (Anadolu) 21.15 TL.
Benzinin litresi İstanbul'da (Avrupa) 21.14 TL.
Benzinin litresi İzmir'de 21.26 TL.
Benzinin litresi Ankara'da 21.25 TL.
LPG'nin litresi İstanbul'da (Anadolu) 10.85 TL.
LPG'nin litresi İstanbul'da (Avrupa) 11.03 TL.
LPG'nin litresi İzmir'de 10.79 TL.
LPG'nin litresi İstanbul'da (Anadolu) 11.07 TL.
BU GECE YARISINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK FİYATLAR
Benzinin litresi İstanbul'da (Anadolu) 22.83 TL.
Benzinin litresi İstanbul'da (Avrupa) 22.82 TL.
Benzinin litresi İzmir'de 22.94 TL.
Benzinin litresi Ankara'da 22.93 TL.
LPG'nin litresi İstanbul'da (Anadolu) 11.25 TL.
LPG'nin litresi İstanbul'da (Avrupa) 11.43 TL.
LPG'nin litresi İzmir'de 11.19 TL.
LPG'nin litresi İstanbul'da (Anadolu) 11.47 TL.
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