Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası için yeni dönem başlıyor

Trafik sigortasındaki fiyat artışlarının önüne geçilmesi için Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Akif Eroğlu 7. basamakta bulunan ve 5 yıldır kaza yapmayan sürücülerin 8. basamağa yükseltileceğini ve poliçelerinde yüzde 50 indirim yapılacağını söyledi.

EN RİSKLİYE YÜZDE 200 ZAM

Şu an trafik sigortası indirimleri ya da zamları 7 kategoride belirleniyor.

Buna 2 kategori daha eklenecek. En düşük basamakta "çok riskli sürücüler" yer alacak ve poliçelerine yüzde 200 zam yapılacak.

YÜZDE 50 İNDİRİM

SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, "Trafik sigortasında mevcut basamak sistemini genişletiyoruz. Dinamik basamak yöntemiyle 7. basamakta bulunup 5 yıldır kaza yapmayan sürücüler 8. basamağa çıkacak ve sigorta poliçelerine yüzde 50 indirime ulaşacak. Çok riskli sürücüler 0. basamakta bulunacak ve yüzde 200 prim uygulanacak" dedi.

0 VE 8'İNCİ BASAMAK GELİYOR! İŞTE YENİ TRAFİK SİGORTASI BASAMAKLARI

"6 BİN SÜRÜCÜ 1 YILDA 3'DEN FAZLA KUSURLU KAZAYA KARIŞIYOR"

Eroğlu "6 bin sürücü 1 yılda 3'den fazla kusurlu şekilde Trafik Kazası yapıyor. Bunları trafik canavarı olarak adlandırıyoruz, 0'ıncı basamağa alacağız. İçişleri Bakanlığı ile paylaşacağız. Bu kişilerin psikoteknik eğitim almalarını, trafik eğitimi tamamlanması ve sürücü belgelerine geçici süreyle el konmasını önereceğiz" dedi.

KİŞİ TEMELLİ SİGORTA

Kişi şirket adına bir araçta sürücülük yapıyorsa kaza yaptığında kaza şirketin poliçesine işleniyor. Ticari araçlarda çalışan sürücüler böylece kurallara uymak zorunda kalacak. 2025 yılında tüzel kişilik şoför işe alıyorsa trafik hasar geçmişini isteyecek. Ağır kusur halleri varsa TRAFİK SİGORTASI Sicil Belgesi'nde görüleceği için çok kaza yapan kişilerin iş bulması zorlaşabilir. Bunun önüne geçmek için kişi temelli sigorta yapılacak.

İŞTE AĞIR KUSUR SAYILAN HALLER

-Kırmızı ışık ihlali

-Emniyet şeridi ihlali

-Ters yön ihlali, 'Taşıt Giremez' uyarı levhalarına aykırı davranma

-Ticari araçlarda belirlenen taşıt kullanım süresinin üzerinde araç kullanma

-Motorsiklet sürücüsünün kusurlu olduğu kazalarda motorsikletteki yolcunun kask kullanmaması

-Takograf kullanımı zorunlu araçlarda hız sınırı ihlali

-Araç trafiğinin gidiş dönüş şeklinde bölünmüş olduğu yollarda sürekli çizgi ile ayrılan şeridi ihlal ederek hatalı sollama

-Muayenede ağır kusur tespitine rağmen trafiğe çıkılması sırasında gerçekleşen kazalarda, kazaya araçtaki bakımsızlığın ve/veya ağır kusurun sebebiyet vermesi

"TOGG'A DAHA FAZLA İNDİRİM VERİLEBİLİR"

Elektrikli araçlara fazla indirim verileceğini belirten Eroğlu, Togg'a yerli olduğu için daha fazla indirim verilebileceğini de söyledi.

YENİ SİSTEMİN SATIRBAŞLARI

-İSTEĞE BAĞLI OLARAK SÜRÜCÜ BİLGİLERİNİN POLİÇEYE DAHİL EDİLMESİ,

-İYİ SÜRÜCÜLERİN DAHA İYİ FİYATA KAVUŞABİLMELERİ,

-HASAR ADETLERİNİN AZALMASI,

-RİSKLİ SÜRÜCÜLERİN REHABİLİTASYONU,

-TİCARİ ARAÇ SAHİPLERİNİN HASARSIZ FİLO YÖNETİMİ, TRAFİK SİGORTASI SİCİL BELGESİ

-KUSUR İŞLETENDE KALIYOR

-EKSİK KALAN PRİM YENİLEMEDE YÜKLENEREK ALINIR (AYNI BASAMAK % 50 SÜRPRİM)

-RSH PRİM TAMAMLAMA ŞARTI TİCARİLER İÇİN KALKACAK, İNDİRİM VERİLECEK

Haber7