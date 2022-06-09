Araç sahipleri dikkat! Motorinden sonra LPG ve benzine de zam geliyor
Akaryakıt zamlarının ardı arkası kesilmiyor. Motorine gelin 1 lira 95 kuruşluk zammın ardından bir büyük zam da benzine geliyor. Benzinin litresine 10 Haziran 2022 tarihinden (bu gece yarısı) itibaren 1 lira 45 kuruş zam geliyor.
8 Haziran Çarşamba günü motorine gelen 1 lira 95 kuruşluk büyük zammın ardından bir zam haberi daha geldi. Artan petrol fiyatları ve dolar/TL kuru nedeniyle cuma gecesinden itibaren benzine 1 lira 45 kuruş zam bekleniyor. Motorine bugünlük zam gözükmezken, LPG'ye de 45 kuruşluk zam gündemde.
Güncel benzin fiyatları...
Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 26,23 TL'ye, Ankara'da 26,34 TL'ye, İzmir'de 26,35 TL'ye satılıyor. Son 7 ayda benzine yapılan zam oranı yüzde 200'ü geçmişti.
Motorinin fiyatı 28 liraya vurdu
Çarşamba günü gelen 1 lira 95 kuruşluk zammın ardından İstanbul'da 25.94'ten satılan motorinin litresi 27.89'a yükseldi. Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 26.06'dan 28.01'e çıktı.
Güncel LPG fiyatları
İstanbul Anadolu yakasında 11.61 TL, İstanbul Avrupa yakasında 11.82 TL, Ankara'da 11.85 TL, İzmir'de ise 11.55 TL'den satılıyor.
Zamlı LPG fiyatları
Zam sonrasında İstanbul Anadolu yakasında 12.11 TL, İstanbul Avrupa yakasında 12.32 TL, Ankara'da 12.35 TL, İzmir'de ise 12.05 TL'den satılması bekleniyor.
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