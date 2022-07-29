Araç sahipleri dikkat! LPG'ye zam geliyor!

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Cumartesi gününden geçerli olmak üzere LPG 30 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Benzin ve motorinde indirim var mı?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,48 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 22,25 liradan satılıyor.