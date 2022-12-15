Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor

Akaryakıt sektöründe dalgalanmalar devam ediyor...

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın bir etkisi de akaryakıt sektörünü oldu.

Brent petrol 82 dolar seviyesinde belirlenirken, sürücüleri isyan ettirecek bir haber daha geldi.

İndirim haberleri, bu kez yerini zama bırakıyor...

1 lira 7 kuruş zam

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısı itibari ile benzine zam bekleniyor.

Bilgiye göre, benzine 1 lira 7 kuruş zam geliyor.

Güncel fiyatlar

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 21,10 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 17,42 liradan satılıyor.

Ensonhaber