Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor Bir haftada 2 lira 50 kuruş ucuzlamış olacak

Brent petrol fiyatı özellikle ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan ziyaretinin gündemde olduğu bugünlerde 100 doların altına inmişti. Şu anda brent petrolün varilinin fiyatı 101 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle akaryakıt fiyatlarına da indirim geliyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, benzinin litre fiyatına 18 Temmuz Pazartesi gecesinden itibaren 96 kuruş indirim yapılacak.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle 14 Temmuz’da da benzine 1 lira 55 kuruşluk indirim gelmişti. Motorin ve LPG için ise şu anda bir indirim söz konusu değil.

İndirimli fiyatlar ne olacak?

İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 23,66 TL’den 22,70 TL’ye, Ankara ve İzmir’de 23,78 TL’den 22,82 TL’ye gerileyecek.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 25,37 TL, Ankara 25,48 TL ve İzmir’de 25,50 TL seviyesinde bulunuyor.

internethaber