Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor

Benzinin litre fiyatında 30 Ağustos Salı gününden itibaren 1,04 TL indirim bekleniyor.

EKONOMİ 29.08.2022, 10:21
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor

Döviz kuru ve petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, pompaya zam olarak yansımıştı.

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Art arda gelen zamlar sonrasında benzine fiyat indirimi geliyor.

Benzine indirim yolda
Sektör kaynaklarına göre benzinin litre fiyatında 30 Ağustos Salı gününden itibaren 1,04 TL indirim bekleniyor.

Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Litresi 20 liraya kadar inecek
Öte yandan 30 Ağustos Salı gününden itibaren ise beklenen indirimin gerçekleşmesi halinde benzinin litresi, 21 liranın altına düşerek 20 liraya kadar inecek.

Ensonhaber

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