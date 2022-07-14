Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor

Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili petrol fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Geçen hafta motorin litre fiyatı için üst üste indirim ve zam haberleri gelmişti. Petrol fiyatları ABD enflasyon verisi sonrası 100 doların altına gerilerken, benzin fiyatına da indirim yapıldı. Otogaz fiyatları ise 30 kuruş yükseldi. Çin'de artan koronavirüs vakaları ve dün 41 yılın zirvesini gören ABD enflasyon verileri, ham taleple ilgili endişeleri artırıyor. Brent petrol, küresel ekonomik yavaşlamaya ilişkin endişeler ve Çin'de artan Covid-19 vakalarının trader'ların risk iştahını azaltmasıyla dün 98 bandına kadar çekildi. Ham petrol ise 94 doları gördü. Yeni haftada düşüş eğilimi gösteren petrol piyasası akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşturmuştu.

BENZİNE İNDİRİM, OTOGAZA ZAM

Böylece benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 54 kuruş indirim geldi. Otogaz fiyatlarında ise beklenen olmadı ve indirimin aksine 30 kuruş zam geldi. Motorinde ise fiyat değişikliği olmadı.

MOTORİNE ÜST ÜSTE İNDİRİM YAPILMIŞTI

30 TL'ye kadar çıkan motorin fiyatına iki haftada 5,44 TL indirim yapılmıştı. 25 liranın altına gerileyen motorin son yapılan 84 kuruşluk zam ile yeniden 25 liranın üzerine yükselmişti.

İSTANBUL

Motorin litre fiyatı 25,40 TL Benzin litre fiyatı 23,66 TL LPG litre fiyatı 10,97 TL

ANKARA

Motorin litre fiyatı 25,49 TL Benzin litre fiyatı 23,76 TL LPG litre fiyatı 10,87 TL

İZMİR

Motorin litre fiyatı 25,50 TL Benzin litre fiyatı 23,28 TL LPG litre fiyatı 10,60 TL