Araç sahipleri dikkat: Benzine bu gece indirim geliyor

Petrol fiyatlarındaki hareketliliğin etkisiyle akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor. Sektör kaynaklarından alınan son dakika bilgisine göre benzinin litre fiyatına bu geceden geçerli olmak üzere 96 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

EKONOMİ 18.07.2022, 12:20
Araç sahipleri dikkat: Benzine bu gece indirim geliyor

Geçen hafta içinde petrol fiyatları küresel ekonomide artan resesyon endişeleriyle 92,5 dolara kadar gerilemişti. Brent petrol fiyatındaki düşüşün ardından son dakika bilgisine göre benzin fiyatlarına indirim yapılacak.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle 14 Temmuz’da benzine 1 lira 55 kuruşluk indirim gelmişti.

96 KURUŞ İNDİRİM BEKLENİYOR

19 Temmuz 2022 Salı gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 96 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

MOTORİN FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Motorinde ise fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 25,37 TL, Ankara 25,48 TL ve İzmir’de 25,50 TL seviyesinde bulunuyor.

BENZİN FİYATLARIN DA SON DURUM NE OLACAK?

İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 23,66 TL’den 22,70 TL’ye, Ankara ve İzmir’de 23,78 TL’den 22,82 TL’ye gerileyecek.

BRENT PETROL FİYATI

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 102,69 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 102,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 101,16 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,51 artışla 102,69 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 95,87 dolardan alıcı buldu.

Haber7

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