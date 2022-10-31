Araç sahipleri dikkat: Benzin fiyatlarına zam geliyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92,82 dolardan işlem görürken benzin fiyatlarına zam geleceği haberi geldi.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından aktarılan bilgiye göre, salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 71 kuruşluk artış bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.33 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.65 liradan satılıyor.

MOTORİN FİYATLARINA ZAM VAR MI?

Motorin fiyatlarına en son yapılan zammın ardından 23 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruş indirim yapılmıştı. Yapılan indirim sonrası motorinin litresi 26 liraya kadar düşmüştü.

Haber7