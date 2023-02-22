Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta indirim geliyor
23 Şubat'tan itibaren benzin grubunda 48 kuruşluk fiyat indirimi bekleniyor.
23 Şubat'tan itibaren benzin grubunda 48 kuruşluk fiyat indirimi bekleniyor.
Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 21,29 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20,94 liradan satılıyor.
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