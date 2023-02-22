Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta indirim geliyor

23 Şubat'tan itibaren benzin grubunda 48 kuruşluk fiyat indirimi bekleniyor.

Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 21,29 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,94 liradan satılıyor.

Haber7