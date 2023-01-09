Araç sahilerine müjde! Yüzde 10 indirim geliyor

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) çalışmasına göre mevcut 7 basamaklı sisteme 0 ve 8 basamakları getiriliyor. Mevcut uygulamada yeni otomobil alan kişi sisteme 4'üncü basamaktan giriyor. Kaza yapmadığı veya hasar üretmediği her yıl yukarıya doğru tırmanıyor.

Eğer 4 yıl kaza yapmaz ise 7'inci basamağa geliyor ve bu vatandaşların sigorta primi yüzde 40 daha ucuz oluyor. Tersi olursa yeni kaza yapılırsa 4'ten 3,2 ve 1'inci basamakla gidiliyor. Tabii ki bu sürücülerin primi biraz yüksek. Ancak hasar oranının yükselmesi sadece bu sürücülerin değil diğer vatandaşların da fazla prim ödemesini sağlıyor.

PRİM YÜZDE 10 DÜŞECEK

8'inci basamakta ise kurallara uyan kaza yapmayanlar yer alacak. Bu sürücülerin ödeyeceği prim yüzde 50 daha az olacak. Şimdiye kadar 7'inci basamakta olan iyi sürücüler yüzde 40 daha az prim ödüyordu. Yani iyi sürücü 10 puan daha kazançlı olacak. Yani Kaza yapmayanlar için trafik sigortası pirimi yüzde 10 daha düşecek.

Habertürk