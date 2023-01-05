Araç muayene ücretlerine yapılan zam vatandaşı memnun etmedi

2022 yılında 507 TL'ye yapılan zorunlu araç muayene ücreti 2023 yılında gelen zamlarla birlikte 1.130,40 TL'ye yükseldi. Yapılan zam hakkında WanHaber'e konuşan araç sahipleri, "Yılbaşına girmemizle beraber her şeye zam geliyor.

Araç muayene ücretine de çok fazla zam yapıldı. Yapılan zam bizi zor durumda bıraktı. Halimiz perişan, artık kontağı kapatacak duruma geldik" ifadelerini kullandı.