Araç kredisinde tutar ve taksit sayısı sektörü canlandıracak

BDDK'nın araç kredisinde tutar ve taksit kararı sonrası otomobil sektöründeki son durumu Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, Ensonhaber'e değerlendirdi.

EKONOMİ 06.02.2022, 19:59
Araç kredisinde tutar ve taksit sayısı sektörü canlandıracak

Türkiye'de araç pazarı son kur krizinin ardından yükselen fiyatlar ve sıkılaşan finansman koşullarıyla yavaşlarken, otomotiv sektörü kredi tutarlarının ve vade süresinin uzatılmasını istiyordu.

Bu aşamada Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, konuk olarak katıldığı bir TV programında otomobil kredilerinde artırım olacağını ve taksit sayısının artırılması konusunun görüşüleceğini belirtti.

BDDK'nın araç kredisinde tutar ve taksit kararı ilgili otomotiv sektörünün veri ve analiz şirketi Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, Ensonhaber'in sorularını yanıtladı.

"KREDİ VADELERİNİN ATMASI SIFIR VE İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞLARINI RAHATLATACAK"

Yalçın, BDDK'nın yerli otomobilin çıkması ile birlikte taşıt kredilerinde attırım olacağını söyledikten sonraki son durumun ne olacağı sorusunu şöyle cevaplandırdı:

"Genel olarak piyasaya bakmak lazım. Özelikle ikinci el araç tarafında tıkanan bir satış grafiği var. Bu kararın özellikle ikinci el tarafını canlandıracağını düşünüyorum. BDDK'nın yaptığı açıklamanın yakın zamanda aksiyona dönüşeceğini düşünüyorum. Şu an çok az olan kredi vade sayısının daha uzun vadeye dönüşeceğini düşünüyorum. Bu da bir nebze olsun sıfır ve ikinci el araçlarının satışına önemli bir artış getirir.

SIFIR VE İKİNCİ EL ARAÇLARININ SATIŞI YAVAŞLADI

Şu an dövizde yaşanan belirsizlik, sıfır kilometre araç tedariğinin hala çok bollaşmaması, kredi kredi oranlarının yüksekliği, kredi vade adetlerinin çok kısıtlı olması gibi etkenlerle sıfır ve ikinci el araçlarının satışı yavaşladı. Özellikle BDDK Başkanı'nın açıklaması ile birlikte kredi vade tutarları eğer daha da uzun vadeye yayılırsa araç satışlarına bir rahatlama getirecek."

"ÖTV İNDİRİMİ İÇİN BEKLENTİ VAR"

Yeniden Özel Tüketim Vergisi’nde (ÖTV) indirimine gidilmesi beklentisi ile ilgili de açıklama yapan Yalçın, "ÖTV indirimi her zaman çok konuşuluyor, açıkcası bu beklenti her zaman var. En son geçen ay, ÖTV dilimlerine ek dilimler yapıldı ama ÖTV'de bir indirim söz konusu olmadı. Sıfır araç fiyatları yüksek. İkinci el araç fiyatları yüksek. Sıfırda araç tedarik sorunu var. Dolayısıyla insanların aklına direkt ÖTV indirimi geliyor. ÖTV indiriminin gerçekleşmesi ile birlikte bu fiyatlara yansır ve rakamlar daha makul seviyelere gelebilir.

ÖTV İNDİRİMİNİN YÜZDE KAÇ OLACAĞI ÖNEMLİ

Tabii burada ÖTV indirimin nasıl ve yüzde kaç olacağı bilinmiyor. Bunlar alınacak kararla belirlenecektir. Böyle bir beklenti var ama bizler de otomotiv sektörü olarak bu beklentinin otomotiv sektörünün satışlarını artırması için gerçekleşmesini diliyoruz."

"SADECE ÖTV DÜZENLEMESİ YETMEYECEK"

Çip krizinin ardından, hammadde sorunu ve üretim kesintilerinin yaşandığı otomotiv sektöründe ertelenen satın alma talepleri de sektördeki hareketsizliği artırdığını vurgulayan Yalçın, ÖTV matrah dilimlerindeki oranların düzenlenmesi gerektiğini ancak yalnızca ÖTV’de yapılacak bir düzenleme ile sektörde hızlı bir iyileşmenin yaşanamayacağını aktardı.

İKİNCİ ELDEKİ DARALMANIN YANSIMALARI

İkinci el otomobil pazarında geçen sene yaşanan daralmanın bu yıla ilişkin yansımalarına değinen Yalçın, “İkinci elde özellikle satış tarafında yüksek maliyetli araçlar var. Otomobil satın almak isteyen tüketici, o yüksek fiyat etiketi konulan araçları almak istemiyor. Tüketici yüksek etiketli fiyatlar nedeniyle alamıyor, ne zaman satıcı fiyatları aşağı çeker, durum o zaman değişir.

“SIFIR ARAÇ TEDARİKİNDEKİ SORUN BİTMEDİ"

Sıfır araç tedarikinde yaşanan soruna da değinen Yalçın, “Bu süreçte ‘sıfır araç tedarikindeki sorun bitti’ diyemeyiz. Bu sorun devam ediyor ve devam da edecek. Ama bu sorun geçen seneki gibi olmayacak, konu ile ilgili süreç bir nebze daha iyi olacak. Bunu; birçok global üreticinin çok çeşitli aksiyonlar alması sebebiyle oluşan küçük bir iyileşme olarak adlandırabiliriz.” açıklamasını yaptı.

ENSONHABER

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