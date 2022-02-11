Araba sahipleri dikkat! Araç başına 10 bin lirayı buldu! Düşük fiyat için…

Yüzde 100’ün üzerinde artış olduğunu söyleyip şikayet eden otomobil sahiplerinin sayısı her geçen gün artıyor. Bu maliyeti düşürmenin ise bazı önemli noktaları var. İşte bütçenize göre tercih edebileceğiniz alternatif kasko seçenekleri...

Kasko fiyatlarında son dakika tüm detaylar ortaya çıktı. Çip krizi, kur etkisi, hammadde maliyeti, tedarik sıkıntısı derken, otomobil fiyatları son 1-2 yıldır dilden düşmüyor. Şimdi yükselen araç fiyatlarına bir de zorunlu trafik sigortası ve kasko fiyatları eklendi. Posta gazetesinden Bilal Emin Turan bugünkü köşesinde kasko fiyatları ile ilgili önemli ipuçları verdi. İşte kasko fiyatlarını düşürmenin püf noktalarının yer aldığı o yazı:

Son günlerde sosyal medya mecralarında da bu konuda sıkça paylaşım yapılıyor: ‘7 bin lira, 8 bin 500 lira ödedim’, ‘2021’de 2 bin 100 liraya yaptırdığım kasko için bu yıl en düşük 5 bin lira teklif verdiler’, ‘2 bin 850 liralık kaskomun 6 bin liraya çıktığını öğrendim’, ‘kasko artı trafik sigortası 10 bin lira’, ‘2016 model aracıma çıkan kasko bedeli 5 bin lira, geçen yıl 2 bin 800 liraydı’...

KORUMA KALKANINIZ OLSUN

Kasko; aracın yanması, çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi, dolu gibi doğal afetler ve kaza sonucu oluşabilecek zararları güvence altına alan isteğe bağlı olan bir sigorta türü. Trafik sigortası ise zorunlu ve olası kaza halinde karşı tarafın hasarını karşılıyor.

Yani kendi aracınızda oluşacak herhangi bir hasarı karşılamaz ve karşı tarafa vereceğiniz maddi zararın limiti araç başına 50 bin lira, kaza başına 100 bin liradır. Eğer bu miktarın üzerinde bir hasar olursa, sizin kusur oranınız dikkate alınır ve üzerini cebinizden tamamlamak zorunda kalırsınız. Kasko bu anlamda koruma kalkanı olur. Fakat artan fiyatlar maalesef cep yakıyor.

AYLIK ÖDEME İMKANI

Yükselen kasko fiyatlarına karşı sigorta şirketlerinin sunduğu farklı alternatifler var. Bunlardan biri aylık kasko. Eğer aracınızı her gün değil de yılın belli dönemlerinde kullanıyorsanız, bu kasko türünü tercih edebilirsiniz. Örneğin; aracı tatile giderken garajdan çıkarıyorsanız, kaskoyu sadece o dönem yaptırabilirsiniz.

Bunu dışında hava olaylarının sertleştiği, sel ve dolu kaynaklı zarar oluşabileceği endişesi taşıyorsanız mevsimsel tercihleriniz de olabilir. Böylece yıllık toplu ödeme yerine ihtiyaç duydukça istediğiniz ay ödeme yaparak servet değerindeki otomobilinizi koruyabilirsiniz. Yılın belli aylarında kasko yaptıracaksınız aylık kasko fiyat olarak daha cazip olur. Ancak 12 ay kasko yenileyecekseniz yıllık kasko fiyatları daha avantajlı hale gelir. Eğer 12 aylık daha avantajlıysa 12 aylık kasko yaptırıp 3-6 ay sonra yani istediğiniz zaman iptal imkanı oluyor.

KENDİ POLİÇENİ OLUŞTUR

Sigortacılar, araç sahibinin kendi riskine ve ihtiyacına göre poliçe oluşturmasına da imkan tanıyor. Seçilen teminat ve ek hizmete göre kasko fiyatı azalıyor. Örneğin; araca sonradan takılan aksesuarı kaskoya dahil etmezseniz fiyat düşüyor veya orijinal yerine eşdeğer parça seçimi farklı fiyatların oluşmasını sağlıyor. Yine, aracın tamiri için yetkili servis yerine firmanın anlaşmalı olduğu servisi seçmek, ihtiyari mali mesuliyet limitinde kısıtlamaya gitmek yüzde 20 gibi ciddi indirim yapılmasını sağlıyor. Bir başka ifadeyle ihtiyaç dahilinde olmayan teminatlara ekstra prim ödeme zorunluluğu da ortadan kalkmış oluyor. Yani her bütçeye göre kasko poliçesi oluşturulabiliyor. Burada kendinize sormanız gereken kritik soru, ‘hangi masrafları cebimden karşılayabilirim?’ olmalı.

LİMİTLİ MİNİ SEÇENEKLER

Fiyatlar arttıkça otomobil sahipleri kaskodan vazgeçiyor. Oysa bazı araç sahipleri uygun primli olsa kasko yaptırmaya devam edecek. Bunu bilen sigorta şirketleri farklı ürünler geliştirmiş durumda. ‘Mini kasko’ en yaygın olanı. Bu kasko ile poliçede belirtilen limitler dahilinde teminatlardan yararlanılabiliyor. Olası kaza durumunda karşı tarafın aracında ya da kendi aracınızda oluşacak hasarları belli bir limite kadar (örneğin 20 bin lira) kadar karşılıyor. Bir başka deyişle mini kasko, ufak hataları bütçenizi sarsmadan maddi olarak karşılamanıza yardımcı oluyor. Bu kasko türünü, araç değeri yüksek olmayan ve eski model aracı olanlar tercih edebilir.

ÜCRETİ NE BELİRLİYOR?

Trafik siciliniz kasko fiyatını etkileyen en önemli kriterlerden biridir. Aracınızı nasıl sürdüğünüz, kazaya karışıp karışmadığınız, hız ihlalleriniz ve aracınızı kullanım türünüz kasko sigortası fiyatınızı etkiler.

Aracınızın TSB Kasko Araç Değer listesinde belirtilen bedeli, markası, modeli, yaşı gibi teknik özellikleri kasko fiyatına yansır.

-İkamet ettiğiniz şehir (trafik yoğunluğu) ve aracı kullandığınız şehir fiyatı etkiler.

Hasarsızlık kademeniz önemli. Senede bir iki kazaya karışan bir sürücünün kaskoya ödeneceği prim ile hiç kazaya karışmamış bir sürücünün ödeyeceği prim aynı olmaz. Hasarsız dördüncü yılın sonunda yüzde 60’a varan indirim alınabilir.

Enflasyon, araçlar ve yedek parçalar ithal olduğu için dövizdeki dalgalanma, işgücü maliyeti de kasko fiyatına yansır.

ARAÇ KULLANIM TARZINA GÖRE...

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl en fazla satışı gerçekleştirilen marka Fiat olmuştu. Fiat, müşterilerine özel ‘Fiat Yol Arkadaşım Connect Kasko’ ile aracını iyi ve az kullanan sürücülere indirim yapıyor. İlk poliçeden itibaren yüzde 10 indirimli sunulan ürün, hız, hızlanma, vites geçişleri, yavaşlama kategorilerinde sürüş puanı verilmesini sağlıyor.

Bu puanlama da araca takılan akıllı cihaz vasıtasıyla yapılıyor. 1 yılın sonunda da kasko yenilenirken 30-100 arasında alınan puana göre yüzde 5-10 indirim sağlanıyor. Aracın kullanılmadığı günler için de 250 liraya kadar ek indirim var. Örneğin; kasko poliçe bedeli 1.500 liraysa (günlük 1.500/365= 4.1 lira) ve araç yılda 61 gün kullanılmadıysa 250 liralık kazanç sağlanıyor.

TAŞIT SATIŞINDA BUNA DİKKAT!

Kasko poliçesi devam ederken araç el değiştirirse poliçe otomatik olarak geçerliliğini yitirir. Bu tarih aynı zamanda sözleşmenin feshedildiği tarih olarak kabul edilir. Poliçenin bitmesi gereken tarih ile fesih tarihi arasındaki zamana ait tutarlar kasko yaptırana geri ödenir. Bunun için sigorta şirketine başvurmak şart.

PARANIZIN DOSTU BİLGİLER

Kasko zamanında yenilenmediği takdirde yüzde 60’a kadar çıkabilen hasarsızlık indirimi hakkı kaybolur.

Mini onarım kapsamına giren ufak çizik, kaporta göçük veya ezik hasarları için hasar dosyası açılmıyor yani kasko bozulmuyor. Boşa para verip başka yerde yaptırmayın, sigortanın anlaşmalı servislerine başvurun.

Maddi hasarlı kazalarda devlet malına zarar verilmemişse 2.000 lira altına dosya açtırmayın, hasarsızlığınız bozulmasın.

MOTOSİKLETLERE DE GÜVENCE

Hem seyir hem de park halinde karşılaşabileceğiniz kaza risklerine karşı motorunuzu güvence altına alabilirsiniz. Güvenli ve ileri sürüş eğitim ve sertifikalarına sahip motosiklet sürücülerine özel indirim yapılıyor.

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