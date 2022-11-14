Araba alacaklar dikkat ÖTV indirimde son çağrı! Yılbaşından sonra...

Vatandaşlar araba fiyatlarının düşmesini beklerken galericilerden son dakika açıklaması geldi. İkinci el otomobil piyasasında normal seyreden piyasanın, yıl sonuna doğru hareketleneceği öngörülüyor.

Geçtiğimiz yıllara göre fiyatlarda artış yaşanan ikinci el otomobillerde, şu sıralar durgunluk hakim. Son olarak ÖTV indirimi dedikodularına yönelik indirime gidilmeyeceğinin açıklanmasının ardından, araç alacakların kafalarındaki soru işareti kalktı. Araç alacaklar ise yeni yılda fiyatlarda artış yaşanacağı düşüncesiyle Kasım sonuyla Aralık ayını beklemeye başladı. Antalya Emlakçılar Oto Galericiler ve İş Takipçiler Odası Başkanı İsmail Çağlar ise, araç sahibi olmak isteyenlere yeni yıl öncesinde alışverişlerini yapmaları için çağrıda bulundu.

Her insan evinde ne şekilde olursa olsun bir arabası olsun istiyor. Bu nüfus çoğaldıkça da bu araba ihtiyacı bitmez. Nasıl gayrimenkul lazımsa, herkese de bir araba ihtiyaç. Bundan kaçış yok. Önemli olan esnaf ve toplum olarak bu güncel fiyatlara uyum sağlamamız”

Hareketlilik bekleniyor

Şuan Türkiye genelinde ikinci el piyasası normal bir seviyede gittiğini aktaran İsmail Çağlar, “Kötü bir durumda değiliz. 3-5 aydır ÖTV yönünde yapılan indirim dedikoduları çıkmıştı. Bundan dolayı insanlar alışveriş yapmakta geri durmuştu. Son olarak Bakan beyin açıklamaları sonrası, tekrar hareketlilik başladı. Yılbaşına doğru hareketliliğin daha da artacağını düşünüyorum. Çünkü yılbaşından sonra fiyatların bir tık daha artacağı düşüncesi var. Şuanki piyasadan esnaflar ve müşterilerimiz, kendi ceplerine uygun bulduğu yerlerden araçlarını almalarını tavsiye ediyorum” dedi.

Kredi faiz oranlarının düzenlenmesi lazım

Banka ve kooperatiflerin kredi yönünde adımlar atması halinde araç almak isteyenlerin önünün açılacağını belirten Çağlar, şuan ki kredi faiz oranlarının düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Çağlar, “Şuanda krediler yüksek ve çok az miktarda verildiği için alışveriş çok yavaş gitmekte. Kredi faiz oranlarının düzenlenmesi lazım. Bazı kooperatiflerin de emlakçı, galericiler ve rent a car ile uğraşanlara kredi vermiyorlar. Bununla ilgili de çalışma olması lazım. Bizim esnaflarımız gerçekten zor durumda. Yeni işyeri açan esnaflarımızın bu krediye çok ihtiyacı var. Başka meslek dalları için kooperatiflerin kredi çalışmaları var ama bizim sektöre verilmiyor. Bununla alakalı devletimizden yardım istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu fiyatlara zamanla alışılacak

25 yıllık oto galerici Mustafa Şahin ise, ikinci el piyasasının hızlı yükselmesinden dolayı galeri ve ikinci el otomobil pazarlarında durgunluk yaşandığını kaydetti. Piyasanın beklemeye girdiğini söyleyen Şahin, “Kredi durumu bunu çok etkiliyor. İnsanlar kredi alamıyorlar. Bu fiyatlara zamanla alışılacak, uyum sağlanacağını düşünüyorum” dedi.

Ekonomideki gelişmelerin otomobil sektörüne de yansıyacağını ifade eden Şahin, “Her insan evinde ne şekilde olursa olsun bir arabası olsun istiyor. Bu nüfus çoğaldıkça da bu araba ihtiyacı bitmez. Nasıl gayrimenkul lazımsa, herkese de bir araba ihtiyaç. Bundan kaçış yok. Önemli olan esnaf ve toplum olarak bu güncel fiyatlara uyum sağlamamız” diye konuştu.

İnternethaber