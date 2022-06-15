Araba alacaklar dikkat! Fiyatlar Kurban Bayramı öncesi...

Dolar kurunun yükselişe geçmesi ve maliyet artışları sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarına zam olarak yansımıştı. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala ikinci el fiyatlarıyla ilgili galericilerden önemli açıklama geldi.

EKONOMİ 15.06.2022, 13:56
Araba alacaklar dikkat! Fiyatlar Kurban Bayramı öncesi...

Kurban Bayramı öncesinde otomobil piyasasındaki hareketlilik devam ediyor. Son günlerde dünya genelindeki ekonomik dalgalanma sonucu sıfır kilometre ve ikinci el araç fiyatları da yükseldi. Özellikle pandemi sürecinde artan fiyatlar karşısında bazı insanlar istedikleri aracı satın alırken, bazı vatandaşlar ise fiyatların düşmesini bekliyor. Ancak uzamanlar, fiyatların anormal bir şekilde yüksek olduğunu, acil ihtiyacı olmayan vatandaşların araç satın alma işini biraz erteleyebileceğini belirtiyor. Galericiler, farklı meslekler ile uğraşan insanların araç alım ve satımı yaptığını, bu durumun piyasayı olumsuz etkilediğini ifade ederek, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde şuan için herhangi bir fiyat yükselişi beklemediklerini ifade ediyor.

“ŞUANDA FİYATLAR NORMALİNDEN OLDUKÇA FAZLA”
Ordu galerici esnafı Bekir Ergen araba fiyatlarını gerçeğini yansıtmadığını ve fiyatların normalinden fazla olduğunu söyleyerek, “Şu anda araç fiyatları gerçekten çok ama çok fazla yükseldi bence bu fiyatlar araç bedellerinin üzerinde rakamlar gerçek fiyatları yansıtmıyor. Herkes aracın en iyisine binmek ister ama genelde 200 bin ile 500 bin bandına kadar olan araçları tercih ediyorlar. 500 bin bandı üzerindeki arabaları alanlar genelde binmek için değil, yatırım amaçlı alıyorlar. Bu durum da bizim piyasamızı sıkıntıya sokuyor. Çünkü bu sefere bu kişiler arabaları alıp saklıyorlar yani pahalı olunca satmak istiyorlar. Bu da piyasadaki araba arzını azaltıyor ondan dolayı sıkıntı oluyor” dedi.

“KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ FİYAT ARTIŞI OLMAYABİLİR”
Kurban Bayramı öncesi piyasada herhangi bir artışın olmayacağını düşündüğünü belirten Bekir Ergen, “Kurban Bayramı’na kadar bence bir artış olacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten araçlara çok daha fazlasıyla artışlarını yaptılar bundan sonra piyasanın biraz daha oturacağını düşünüyorum. Hatırlarsanız daha öncede yine beklenmesi gerektiğini söylemiştim şu anda da aynı şeyi söylüyorum. Biraz daha beklesinler fiyatlar gerçekten çok şişkin fiyatlar araçların ederleri bu fiyatlar değil” ifadelerini kullandı.

“ALDIĞINIZ ARABAYI EKSPERTİZE GÖTÜRÜN”
Ergen, araç alacak kişileri uyararak, satın alınan her aracın işinde uzman ekspertizlere baktırılması gerektiğine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

“Piyasada galericilerden çok başka meslek gruplarının da araç alım satımı yapıyor. Bu kişilerin piyasadaki fiyatları etkilediğini de biliyoruz. Araç ve alım satımı yapan galericilerin vergi ödüyor ancak bu kişiler ödemiyor. Biz galericiler bu işi yapıyoruz, bu işin vergisini veriyoruz ama bizim haricimizdeki kişiler bu araçları alıp satıyor. Usta alıyor, mühendis alıyor, memur alıyor, mobilyacı alıyor herkes araba alıp satıyor ama onlar bu vergiyi vermiyorlar ama biz her aldığımız arabada vergi veriyoruz. Burada devletimizin çok büyük bir vergi kaybı oluyor çünkü hiç kimse aldığı arabanın vergisini vermiyor. Devletimizin bir an önce çok basit bir sistemle bunu çözmesi gerekiyor. Bu sektör devletimizin çok çok para kazana bileceği vergi alabileceği bir alan. Bir de ihtiyaç sahibi olmayan insanların yatırım olarak dolar veya euro fazla arabanın fiyatının arttığını düşündükleri için tüm paralarını arabalara yatırıyorlar, bunlar hiç mantıklı değil.” (İHA)

Yorumlar (1)
Gerçekler 21 saat önce
Sanki siz galericiler çok dürüstsûnüz.halktan ucuza alıp tonla kâr bırakıp tekrar halka satıyorsunuz.
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