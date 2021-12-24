Apple dolar kurundan sonra fiyatlarında indirim yaptı

Yaptığı son zam ile iPhone 13'ü 19 bin 999 TL'den başlayan fiyatlar ile sunan Apple'ın indiriminin ardından, iPhone 13 Mini'nin ücreti 14 bin 799 TL'ye geriledi.

İŞTE YENİ APPLE FİYATLARI

İndirimler ile birlikte iPhone 13'ün fiyatı 21 bin 499 TL'den 16 bin 299 TL'ye, iPhone 13 Pro'nun fiyatı 28 bin 999 TL'den 21 bin 499 TL'ye, iPhone 13 Pro Max'in fiyatı ise 31 bin 999 TL'den 23 bin 999 TL'ye indi.Bilgisayarda ise Apple M1 – 13 inç Macbook Air'in fiyatı 19 bin 999 TL'den 14 bin 999 TL'ye, M1 Pro – 14 inç Macbook Pro'nun fiyatı ise 39 bin 999 TL'den 29 bin 999 TL'ye çekildi.

Tablet fiyatlarında da indirime giden Apple, iPad mini'nin fiyatı 10 bin 499 TL'den 7 bin 899 TL'ye, iPad Air'in fiyatı 11 bin 999 TL'den 8 bin 999 TL'ye iPad Pro'nun fiyatı ise 16 bin 499 TL'den 11 bin 999 TL'ye indirdi.Kur dalgalanmaları sonrası fiyatı 5 bin 99 TL'ye çıkan AirPods Pro'nun yeni fiyatı 3 bin 799 TL olurken, AirPods 3'ün fiyatı 3 bin 499 TL'den 2 bin 599 TL'ye geriledi.Saatlerde ise Apple Watch Series 7, 5 bin 899 TL olarak fiyatlandırıldı.

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