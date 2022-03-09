Apple'dan Türkiye kararı! Tüm ürünlerine zam yaptı
ABD'li teknoloji devi Apple, Türkiye'deki fiyat listesini 8 Mart 2022 tarihi itibarıyla güncelledi.
Apple, ürünlerinin Türkiye fiyatlarına yüzde 20 oranında zam yaptı.
Yeni iPhone SE ve yeni iPad modellerini tanıtan ABD’li teknoloji devi mevcut tüm ürünlerinin fiyatlarını güncelledi.
iPhone 13’ün fiyatı 16.299 TL’den 18.999 TL’ye yükseldi. iPhone 13 Pro modeli ise 21.499 TL’den 24.999 TL’ye çıktı.
Türkiye'de çok satan iPhone 11 ise 10.999 TL’den 12.999 TL’ye çıktı.
iPhone fiyatları şöyle:
iPhone 13 128 GB: 16.299 TL 18.999 TL
iPhone 13 Mini 128 GB: 14.799 TL 17.499 TL
iPhone 13 Pro 128 GB: 21.499 TL 24.999 TL
iPhone 13 Pro Max 128 GB: 23.999 TL 27.999 TL
iPhone 12 64 GB: 14.999 TL 17.499 TL
iPhone 12 Mini 64 GB: 13.499 TL 15.799 TL
iPhone 11 64 GB: 10.999 TL 12.999 TL
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