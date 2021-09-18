Altını olanlar dikkat! İslam Memiş Yatırımcıları Uyardı! İslam Memiş’ten Şok Açıklamalar!

Dün yaşanan altın piyasalarındaki ani düşüşlerin ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasaların manipüle edildiğinin altını çizip, Kasım ayı ortalarından itibaren agresif bir yükseliş trendi başlayacağını ve yıl sonunda gram altının 580-600 liraya çıkacağını söyledi. Altın fiyatları düşer mi? Altın Fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları yükselir mi?

Youtube kanalından aniden düşüş yaşayan altın piyasası ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulunan İslam Memiş, yatırımcılara “altınlarınıza sahip çıkın” uyarısında bulundu. İslam Memiş’ten altın ve gümüş fiyatlarıyla ilgili olay açıklamalar. Dün altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan sert gerilemenin sağlıklı düşüşler olmadığını belirten İslam Memiş, piyasanın manipüle edildiğini ve bu günlerin altın almak için son günler olduğunu söyledi. Yıl sonunda gram altının 600 liraya yükseleceği tahminini yenileyen İslam Memiş’in son Youtube yayınındaki açıklamaları şu şekilde…

Dünkü düşüşler sahteydi, manipülasyon var

- Dünkü yaşanan düşüşler sahteydi ve piyasada ciddi bir manipülasyon var.

- Bu hafta dünyadaki bazı önemli bankalardan ‘kasa kiralama sürecini bitiriyoruz ve mevcut kasalardaki varlıklarınızı alın boşaltacağız’ açıklaması geldi. Dünyadaki tüm bankalar kasa kiralama sistemini bitirecek.

Bankalar artık kasa kiralamayacakmış! Türkiye'de de olur mu?

- Yani bankalar diyor ki, “Siz altın ve gümüş gibi varlıklarınızı fiziki olarak sistemin dışında tutuyorsunuz. Biz sistem olarak bunu kabul etmiyoruz. Biz bunların sistemde olmasını istiyoruz. Sistemde sizi yönlendirmek, sizi oyalamak, manipülasyon yapmak, sizin üzerinizde spekülasyon yapmak parmağımızda oynatmak için kasa kiralama işini sonlandırıyoruz…”

- Artık banka kasalarında altın ve gümüşlerinizi bulunduramayacaksınız haberleri Türkiye’de de gelirse sizin için sürpriz olmamalı…

Altınınız sanal ortamda ise gidip fiziki olarak isteyin bakalım...

- Baskılarla, manipülasyonlarla spekülasyonlarla insanların elindeki altın ve gümüşlere göz koyanlar şu anda dünya sistemini değiştirenlerdir.

Velev ki fiziki ortamda altın ve gümüşünüz yok. Gidip sanal ortamdaki altın ve gümüşlerinizi isteyin bakalım alabiliyor musunuz? Ya da ne kadar alabiliyorsunuz?..

Altın ve gümüşte yılın son gerilemesi yaşandı

- Altın ve gümüşte dün yaşanan gerilemeler yılın son gerilemesiydi. Altını çize çize söylüyorum dün yaşanan sert düşüşler, gram altında 10 liralık gerileme, gümüş fiyatlarındaki sert gerileme yılın son düşüşleriydi.

undan sonra ucuz altın ve gümüş beklemeyin

- Bundan sonra kimse ucuz bir altın, ucuz bir gümüş beklememeli.

Özellikle Kasım ayının ortalarında tarih de veriyorum, Kasım ayının ortalarında 510 ve 520 lira sürecinden başlayan bir yükseliş trendinin yıl sonuna kadar agresif biçimde devam edeceğini söyleyebilirim.

- Bu Kasım ayına da kalmayabilir. Çünkü dolar tarafındaki artan tansiyon dolar/TL kurunun agresif bir şekilde değer kazanmasına destek veriyor. O yüzden bu iş Kasım’a da kalmayabilir.

Net olarak söylüyorum: Kesinlikle son fırsatlar...

- Ama şunu net bir dille söyleyebilirim. Gram altında 480 lira seviyesinin altındaki rakamlar kesinlikle son fırsatlardır. Çünkü, bant aralığımız 478-488 lira… Dikkat ederseniz 4 aydan beri bu bant aralıkları kırılamıyor. 480 liranın altına sarksa bile bu işin dip seviyesi 478 liradır.

- Gümüşün gram fiyatında da 6.15 dip seviyesidi. Bu seviyenin altı çok çok zor bir ihtimaldir. Gram gümüşte Kasım ayının ortalarında 7-7.50 lira seviyesini takip ediyor olacağız.

Altın yıl sonu 600 lira olacak tahminimde zerre sapma yok

- Aralık ayı geldiği zaman bakalım o yıl sonu için öngördüğüm o zirveler gelecek mi hep beraber göreceğiz.

- Yıl sonu altın fiyatlarıyla ilgili 600 lira öngörümde zerre kadar bir sapma yoktur. Zerre kadar bir revize yoktur. Yılın son çeyreğine girdik, yılın son çeyreğiyle gramın ons fiyatında 60 dolar, altının gram fiyatında 580-600 lira aralığı falan görülmedi diye ben yıl sonu öngörümü revize etmedim. öngörümü. Yılsonuyla ilgili öngörüm halen aynen devam ediyor.

Sakın unutmayın, bu hafta bu işin sonuydu!

- Ama şunu sakın unutmayın, bu hafta bu işin sonuydu. Baskılanma süreci artık bitti, ve gelen haber akışları çok önemliydi. Çin tarafında başlayan borç krizi, Avrupa için yapılan elektrik ve doğalgaz kesintileri olacak raporları ve hele hele bu bankaların kiralık kasa kiralamama kararları da yeni dünya düzeninde insanların fiziki varlıklarına nasıl el koyacaklarını da bize gösterecek.

- Duygularınızla değil mantığınızla hareket etmek zorundasınız. Varlıklarına fiziki ortamda sahi çıkanlar yönlendirilemezler ama sanal ortamda tutanlar yönlendirilebilirler…

Altın puslu havaları sever! Altınlarınıza sahip çıkın

Çin'deki borç krizi, Avrupa'da beklenen elektrik ve doğalgaz krizi ve bankaların kiralık kasa kararlarını hatırlatan İslam Memiş, "Bütün bu gelişmeler puslu havaları, ekonomik krizleri seven altın ve gümüş gibi değerli madenleri olumlu etkileyecektir. Ne kadar ötelerlerse ötelesinler Hiper enflasyondan kaçış yok. Günün birinde fiyatlanacak ve o zaman altın ve gümüş gibi emtiaları düşük fiyatlardan alma gibi bir şansımız olmayacak. Fiziki varlıklarınıza mümkünse sahip çıkın.”